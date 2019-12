Gigi Becali a anunţat că fuge din România de frica DNA-ului. „Eu am făcut puşcărie şi nu mai vreau să fac! Să am nepoţi şi eu să stau la puşcărie că vrea un procuror”

Finanţatorul lui FCSB se teme că va ajunge din nou în spatele gratiilor şi din acest motiv a aplicat pentru cetăţenie în Grecia.





"Am avut nişte probleme şi văd că încă le am, mi-a zis şi familia, hai să ne mutăm din ţară asta! Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia... M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetăţenie. Şi eu, şi toată familia! Păi, am ajuns să stau la cheremul unui procuror, un puşti, că vrea el să se afirme şi inventează acuzaţii... El spune că ştiam în 2014, când eram în puşcărie, adică eu spălăm bani din puşcărie! Eu am dat banii la biserici, la oameni amărâţi, am salvat vieţi omeneşti. De asta am mers în Grecia, să iau cetăţenie la toată familia. Nu sunt dispus să mi se nască nepoţii şi eu să fiu în puşcărie. Eu am făcut puşcărie şi nu mai vreau să fac! Adică să am nepoţi şi eu să stau la puşcărie că vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu şi fac puşcărie în Grecia! În Grecia se pune o brăţară, nu faci puşcărie! Acolo faci puşcărie doar dacă dai în cap, omorî", a dezvăluit Gigi Becali la România TV.





Gigi Becali şi nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost puşi sub acuzare pentru spălare de bani, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019, au anunţat procurorii DNA.





Potrivit unui comunicat de presă transmis de DNA, anterior, în aceeaşi cauza, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.