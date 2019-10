Fost candidat USR-PLUS la europarlamentare, despre ancheta Libertatea: se bazează pe o unică sursă. Nu, imaginile nu vorbesc de la sine

Fosta candidată la europarlamentare pe listele USR-PLUS e de părere că ancheta jurnalistică a celor de la Libertatea nu este una la cele mai ridicate standarde, astfel că nu aduce o contribuţie pertinentă la investigaţii pentru aflarea adevărului şi nici nu informează propriu-zis opinia publică.





Oana Zamfir argumentează în mai multe puncte de ce crede că ancheta jurnalistică bazată pe un film de 20 de minute provenit de la o singură sursă nu permite opiniei publice să-şi facă o imagine exactă asupra a ceea ce s-a întâmplat la faţa locului sau în orice caz nu este o reprezentare completă a tot ceea ce s-a petrecut atunci.

Totodată, aceasta spune că dacă se dovedeşte că imaginile au fost cerute de procurori, iar ele au fost ascunse deliberat „lucrurile se schimbă”, însă acest fapt trebuie dovedit.

„Eu nu prea le am cu Dumnezeu - nici cu Dumnezeu Arafat, nici cu Dumnezeu Tolontan. Nu am nici competenta sa ma pronunt daca interventia de la Colectiv a fost sau nu la standardele necesare. Dar am competenta sa vad cand o ancheta jurnalistica NU este facuta la standardele care sa ne permita, ca public, sa ajungem la o concluzie, sau sa permita autoritatilor sa utilizeze investigatia cu pricina in aflarea adevarului.

1. Ancheta Libertatea, ca din ce in ce mai multe in ultima vreme, se bazeaza pe o UNICA SURSA. "The whistleblower", sa-i spunem. Care poate fi un om cu constiinta, care isi pericliteaza propria pozitie ca sa dezvaluie fapte relevante pe care le cunoaste; sau poate fi un dement, sau cineva cu interese personale anume, sau cineva care a ramas cu niste traume emotionale in urma celor traite la Colectiv. Nu avem de unde sti si pana la urma nici nu intereseaza asta. Important e ca pornind de la marturia si declaratiile lui, trebuie sa coroborezi informatia cu alte surse, tocmai ca sa-i verifici veridicitatea. Sursele cu care a incercat Libertatea sa coroboreze (ofiterul in rezerva G. Pop) neaga cele spuse de whistleblower. Nu exista nicio alta sursa care sa confirme spusele lui. Dar ce conteaza, ziarul trateaza cele descrise ca fiind fapte obiective, nu doar spusele unei singure persoane.

2. Libertatea considera ca imaginile vorbesc de la sine, ca se vede "haos", "dezorganizare", victimele sunt carate pe paleti, pe brate, nu sunt resuscitate, etc. Nu, imaginile nu vorbesc de la sine, cu siguranta nu unui public nespecialist. In primul rand in ce dezastru de proportii ati vazut vreodata (la nivel de impresie vizuala) ordine deplina si coregrafie ca la teatru? Normal ca daca te uiti pe imagini ai impresia ca e haos: oameni alearga de colo-colo, se tipa, se sufera, se moare! In al doilea rand ca imaginile sunt selective, cum ziarul si recunoaste - nu avem de unde sti ca in paralel, in alte locuri decat cele cuprinse in filmare, nu se faceau manevre de resuscitare, etc. In al treilea rand, e firesc in interventiile de proportii sa nu ai din primele minute la fata locului zeci de echipaje, toate dotate cu targi, medici, aparatura, oxigen, etc. Cand ai de salvat zeci de vieti simultan, mai si improvizezi si lucrezi in conditii similare cu cele de pe campul de razboi, nu in conditii de spitalul Elias. Nu vreau sa spun ca interventia ar fi fost impecabila, pentru ca, repet, habar nu am. Ce vreau sa spun este ca imaginile singure NU ne spun in niciun caz daca a fost sau n-a fost.

3. Nu exista nicaieri unicul demers care ne-ar fi putut spune daca s-a facut mai putin/ mai prost decat se putea face: citirea unui specialist si comparatia cu normele si asteptarile in vigoare. E cert ca daca ai o catastrofa, cu zeci, sute de victime deodata, nicio tara nu va putea derula operatiunea de interventie in conditii identice si cu rezultate identice ca intr-un accident cu trei victime. In aceste conditii, intrebarea corecta este: ce nivel de pregatire ar fi trebuit sa existe, comparativ cu standardele din domeniu si cu nivelul de performanta al altor tari? ce nivel de pregatire a existat in fapt? s-au respectat prevederile si planurile de interventie? cum s-au derulat alte operatiuni similare in alte tari? cu ce rata de succes? cu ce erori? cum stam noi prin raport la asta? avem, din pacate, o gramada de alte exemple cu care sa comparam: 9/11 in SUA, atentatele de la Madrid, atentatele de la Londra, Paris, etc. S-a actionat mai slab, mai haotic, mai ineficient, mai iresponsabil decat acolo? sau s-a facut tot ce se putea face la fata locului, in conditiile date? Abia asta ne poate da o indicatie asupra nivelului interventiei, sau macar opinia unui specialist care sa ne spuna "ranitii pot fi transportati pe orice, nu musai pe targa, daca dupa indiciile x,y,z nu par sa aiba leziuni ale coloanei", sau "daca nu ai altceva", sau "ranitii nu pot fi niciodata, sub niciun motiv, transportati asa, nu e normal sa nu ai numarul necesar de targi", s.a.m.d. Ideea ca ne uitam noi la un film si ni se pare ca e haos si deci tragem concluzia ca realmente e haos e o prostie si un amatorism incredibil!

4. Afirmatiile de tipul "un ofiter ISU injura mortii" sunt o marlanie jurnalistica. Serios, omul ala injura mortii, sau injura pur si simplu pentru ca starea psihica in care opereaza salvatorii in astfel de situatii - si mai ales in asta - este indescriptibil de acuta?! Salvatorii au, desigur, experienta si instructaj - dar asta nu inseamna ca nu au reactii umane, confruntati cu tragedii de proportii, cu oameni care mor, care agonizeaza. De-aia se intorc soldatii de pe front cu PTSD, de-aia in situatii de tipul Colectiv, unii plang, unii vomita, unii injura, unii lesina - toata lumea decompenseaza cum poate!

5. Nu inteleg de ce nimeni nu a cerut de la ISU filmarea pana acum - e de notorietate ca orice interventie de acest fel este filmata, pentru arhivare, documentare, cercetare. De ce nu au cerut-o nici corpul de control, nici procurorii, nici presa, nu inteleg. Dar cu certitudine nici ISU nu avea vreo obligatie sa ofere astfel de imagini, care pana la noi ordine sunt de uz intern, unor persoane din afara institutiei. Asta nu reprezinta "ascunderea" lor, ci doar respectarea procedurii. Daca se dovedeste ca au fost cerute si in mod deliberat nu au fost date, lucrurile se schimba, desigur. Dar momentan de nicaieri nu rezulta asa ceva.

Pana una, alta, eu nu am vazut decat niste imagini noi care -deocamdata, in lipsa decriptajului specializat - nu spun nimic in plus, si o "ancheta" bazata - iar! - pe o unica sursa, care nu contine niciun fel de coroborare cu fapte certe, cu opinii ale specialistilor, cu comparatii cu cazuri similare, dar arunca afirmatii grave, nedovedite si uneori flagrant exagerate. Repet: nu sustin defel ca nu e posibil ca interventia la Colectiv sa fi fost absolut sub orice critica, oamenii sa nu fi fost pregatiti, sa nu le fi pasat... cum nu sustin nici contrariul! Spun insa ca ancheta Libertatea sigur nu respecta nici normele jurnalismului etic si de calitate, nici interesul de a fi informat al cetateanului, nici interesul superior de cautare a adevarului. Mai arunca niste fum peste ceata deja existenta in acest caz si mai omoara niste sperante in jurnalismul de calitate...”, scrie fosta candidată USR-PLUS pe Facebook.