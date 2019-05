Extrădarea lui Radu Mazăre: Termenul ca Ministerul Justiţiei să trimită documentele în Madagascar expiră luni

Luni este ultima zi când Ministerul Justiţiei trebuie să trimită documentele necesare extrădării lui Radu Mazăre din Madagascar. Încă de vineri, când Curtea de Apel Bucureşti a expediat către Ministerul Justiţiei documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale, Ana Birchall a anunţat că sunt 600 de pagini de tradus şi că angajaţii Ministerului vor lucra în permanenţă, deoarece timpul este scurt şi Mazăre execută un mandat de arestare de 6 zile.

Potrivit unor surse din instituţie, ministrul interimar Birchall s-a aflat în sediu zi şi noapte, pentru a se asigura că procedura este îndeplinită şi pentru a sigila personal documentele.

Drept urmare, angajaţii Ministerului Justiţiei vor lucra „non-stop” în această perioadă, pentru extrădarea rapidă a lui Radu Mazăre. Asta în contextul în care dosarul aferent extrădării are 600 de pagini şi trebuie traduse într-un timp scurt, deoarece fostul edil constănţean execută un mandat de arestare de 6 zile. Cel puţin se lăuda la sfârşitul săptămânii trecute ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall. „Practic, Ministerul Justiţiei are la dispoziţie cel mult 2 zile de lucru pentru a putea trimite în termen dosarul care cuprinde toate documentele ce însoţesc cererea de extrădare”, a mai explicat Birchall.





Asta în timp ce consulul general onorific al Madagscarului la Bucureşti, Serge Rameau, pretinde că ministerul român de Externe ştia că Madagascarul este gata să-l extrădeze pe Radu Mazăre, dar nu a răspuns nici până astăzi solicitării oficiale privind eliberarea unei copii după mandatul internaţional de arestare, de care autorităţile acestei ţări aveau nevoie, potrivit legii, pentru a-l extrăda.





„După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicaţii, pentru că acolo nimeni nu înţelegea cine e dl Mazăre, de ce a venit în ţara noastră, etc. I-am explicat toată situaţia iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE şi că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internaţional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român şi am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproşeze ceva ulterior, să nu fim acuzaţi de obstrucţionare. Aşadar România ştia că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a spus Serge Rameau la RFI România.





În replica, ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, susţine că MAE a trimis din februarie 2018 autorităţilor din Madagascar o copie a mandatului internaţional de arestare pe numele lui Radu Mazăre. „În februarie 2018, am făcut o cerere către IGPR în care am rugat să ne dea o copie a mandatului respectiv. Am dat instrucţiuni pe data de 28 februarie 2018, la ambasada noastră din Italia, în care am informat pe ambasador că îi trimitem în anexă documentul de la Biroul Naţional Interpol cu privire la cetăţeanul Radu Mazăre, care fusese dat în urmărire internaţională şi în legătură cu care existau informaţii că ar dori să obţină un permis de şedere pe teritoriul Republicii Madagascar. Documentul respectiv a fost înaintat ambasadei noastre de la Roma şi trimis apoi către partea malgaşă, cu scopul de a bloca obţinerea permisului de şedere în Madagascar de către persoana care era urmărită internaţional”, a precizat Meleşcanu.





În Madagascar nu există noţiunea de azil politic





Întrebat de ce abia acum a fost arestat Mazăre, ministrul a spus: „Asta e o chestiune care ţine exclusiv de funcţionarea sistemului judiciar malgaş şi nimic altceva. În ceea ce ne priveşte, am cerut şi informaţii suplimentare de la autorităţile malgaşe în legătură cu această problemă. A fost şi o notă verbală transmisă în acest sens de către ambasada noastră la Roma către Ambasada Republicii Madagascar”.

„Această sesizare pe care a făcut-o consulul onorific se referă la mandatul de arestare, şi nu la procedura de extrădare a dlui Radu Mazăre. De aceea am solicitat şi instrucţiuni suplimentare părţii malgaşe referitoare la prevederile de cooperare în materia penală, ocazie cu care s-a menţionat că în Madagascar nu există noţiunea de azil politic, în timp ce extrădarea se poate realiza prin simplu ordin administrativ. Cu această ocazie, s-a sugerat părţii române să solicite pe cale electronică informaţiile concrete care interesează cu privire la cazul existent”, a explicat ministrul de Externe.





Radu Mazăre a fost capturat, săptămâna trecută, de către autorităţile din Madagascar, el urmând să execute un mandat de arestare de 6 zile. Fostul edil are de executat o condamnare definitivă: judecătorii instanţei supreme l-au condamnat, în 8 februarie, la 9 ani de închisoare cu executare pe fostul primar al Constanţei. Radu Mazăre a fost acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor terenuri (plaje şi faleze din Constanţa), prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro. Decizia instanţei a venit după nouă ani de procese şi alte opt amânări consecutive de pronunţare a unei sentinţe.

Mazăre mai are o condamnare de 9 ani de închisoare. Aceasta nu este însă definitivă