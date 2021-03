Elena Udrea poate pleca din ţară. Instanţa a respins cererea DNA de a o plasa sub control judiciar

La sosirea la instanţă, Elena Udrea a spus că nu are intenţia să plece din ţară şi că are încredere că decizia de condamnare va fi schimbată de instanţa superioară. Ea a declarat că va face apel şi că are încredere că va avea câştig de cauză.

"M-am întors de bunăvoie din Costa Rica, nu cred că se pune problema ca eu să plec undeva câtă vreme mi-am asumat să vin să trăiesc în România", a afirmat Udrea. Ea a criticat decizia de condamnare despre care a spus că se răsfrânge şi asupra copilului ei. "Cred că nicio instanţă nu poate menţine decizia de la fond. Este dreptul meu să cred asta şi să contest cu apel, asta voi face. Sunt un om liber, vreau să pot să îmi cresc copilul în libertate. Condamnarea a fost şi asupra unui copil de doi ani care de ce ar suferi atât după atâţia ani? Eu nu mai sunt singură ca acum 5 ani când mă luptam ca un haiduc", a afirmat Udrea. Legat de blestemele la adresa judecătoarei, imediat după ce a aflat că este condamnată, ea le-a motivat că le-a făcut pe fond emoţional.

Motivul invocat de DNA