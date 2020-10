Dosarul Revoluţiei, pas în spate: Curtea Supremă cere Parchetului Militar să refacă o parte din rechizitoriu

Astel, judecătorii Curţii Supreme au admis excepţiile invocate de Asociaţia „21 Decembrie 1989”, condusă de Doru Mărieş, în Dosarul Revoluţiei (1045/1/2019/a1).

Reamintim că pe 8 aprilie 2019, procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil Dumitrescu au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

Dosarul cauzei cuprintre 3.330 de volume, dintre care 2.030 au fost instrumentate după 13 iunie 2016.

Ion Iliescu, membru şi preşedinte al C.F.S.N., Gelu Voican Voiculescu, membru C.F.S.N. şi fost vice prim-ministru al Guvernului României, Iosif Rus, fost comandant al Aviaţiei Militare, şi Emil (Cico) Dumitrescu, fost membru CFSN, sunt acuzaţi în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989 de infracţiuni contra umanităţii.

Probatoriul administrat, arată Parchetul, a relevat că întreaga forţă militară a României, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne – Departamentul Securităţii Statului, precum şi Gărzile Patriotice, începând cu data de 22.12.1989, orele 16:00, s-au pus la dispoziţia Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi conducerii acestuia. Din acelaşi moment, grupul de decizie politico-militară al C.F.S.N. a luat deciziile importante cu caracter politic şi militar, urmărind accederea la puterea politică a unui grup preconstituit şi legitimarea politică în faţa poporului român. Cercetările vizează faptul că prin instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului ar fi fost create numeroase situaţii de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii etc..

12.600.000 de cartuşe trase

În acest context, în intervalul 22-30.12.1989 au fost trase aproximativ 12.600.000 de cartuşe.

Psihoza teroristă ar fi fost indusă cu intenţie prin diversiuni şi dezinformări şi a provocat, după 22.12.1989, 862 de decese, 2.150 răniri, lipsirea gravă de libertate a sute de persoane, vătămări psihice. Aceste consecinţe tragice au fost mult mai grave decât cele ale represiunii exercitate în intervalul 17-22.12.1989 (orele 12:00), arată procurorii, arată g4media.ro . Totodată, aceste diversiuni şi dezinformări ar fi creat condiţiile condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat.

Probatoriul administrat relevă că Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu ar fi dezinformat în mod direct prin apariţiile televizate şi emiterea de comunicate de presă, contribuind astfel la instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului, şi ar fi participat la dezinformarea şi diversiunea exercitate pentru executarea cuplului Ceauşescu şi ar fi acceptat şi asumat politic acte diversioniste comise de unele cadre cu funcţii de conducere din M.Ap.N., fără a interveni pentru stoparea lor, spun procurorii.

Carnagiul de la Otopeni

Totodată, Iosif Rus, în calitate de comandant al Aviaţiei Militare, ar fi intervenit în noaptea de 22/23.12.1989, fără drept şi în deplină cunoştinţă de cauză, asupra planului de apărare a Aeroportului Internaţional Otopeni şi ar fi contribuit astfel la moartea a 48 de persoane (40 de militari şi 8 civili), precum şi la rănirea gravă a altor 15 persoane. La 23.12.1989 a emis ordinul diversionist de schimbare a cocardelor tricolore ale elicopterelor aparţinând Regimentului 61 Boteni, fapt ce ar fi dus la deschiderea focului fratricid, implicit la rănirea unor persoane. A emis şi alte ordine militare, conduite care în afara rezultatelor concrete enunţate ar fi contribuit la agravarea psihozei teroriste.

De asemenea, Emil (Cico) Dumitrescu, prin apariţiile sale televizate din 22 decembrie 1989 precum şi prin activitatea de conducere şi coordonare în cadrul Comandamentului militar instaurat la etajul XI al Televiziunii Române începând cu data de 22 decembrie 1989, ar fi contribuit în mod direct la manifestarea fenomenului diversionist existent în intervalul 22 – 30 decembrie 1989.

Minuta instanţei:

1045/1/2019/a1 - Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de Asocia?ia „21 Decembrie 1989” în calitate de reprezentant al persoanelor vãtãmate Stancu George, Bancilã Elena, Balalau Adriana, succesorii pãrţii civile Vinersar Florin, respectiv Vinersar Elena Georgeta, Vinersar Silviu Alexandru şi Vinersar Mihai Sebastian, inculpaţii Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi gl. (rtr.) Rus Iosif, precum şi excepţiile ridicate din oficiu: 1. Constatã neregularitatea rechizitoriului nr. 11/P/2014 din data de 05 aprilie 2019 al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare din perspectiva urmãtoarelor aspecte: - în ceea ce priveşte numãrul total al volumelor de urmãrire penalã ce conşin probele relevate de parchet în susţinerea acuzaţiilor aduse inculpaţilor atât sub aspectul laturii penale cât şi al laturii civile şi care, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia reunirii, compun dosarul nr. 11/P/2014; - verificarea sub aspectul legalitãţii şi temeiniciei a actului de sesizare de cãtre procurorul ierarhic superior; - descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare a instanţei în sarcina inculpaţilor Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi gl. (rtr.) Rus Iosif, indicarea şi analiza mijloacelor de probã, identificarea şi stabilirea identitãţii persoanelor vãtãmate, pãrţilor civile ori succesorilor acestora prin raportare la acuzaţiile aduse fiecãrui inculpat din cauzã; - nelegalitatea „depoziţiilor” persoanelor ascultate în faţa Comisiilor senatoriale şi care au dobândit calitatea de suspecţi/inculpaţi în cauzã; - nelegalitatea administrãrii unor depoziţii de martori/persoane vãtãmate, dupã redeschiderea urmãrii penale în cauzã; - nelegalitatea administrãrii mijloacelor de probã constând în Rapoartele întocmite de Comisia Senatorialã privind evenimentele din decembrie 1989, Sinteza aspectelor ce rezultã din analizele efectuate de parchetul militar în perioada 1990-1994 în cauzele privind evenimentele din decembrie 1989, punctul de vedere preliminar al SRI privind evenimentele din decembrie 1989, Documentarul privind Marele Stat Major din cadrul M.Ap.N., „Cartea revoluţiei române. Decembrie 1989” de Sergiu Nicolaescu, documentele de arhivã ale Statului Major General privind evenimentele din decembrie 1989 cu referire la ac?iunile întreprinse de Direcţia de Cercetare a Armatei pentru perioada 17.12 - 31.12.1989, datate mai 1991. 2. Constatã cã numãrul volumelor de urmãrire penalã înaintate instanţei este de 2995, iar parte din acestea conţin un numãr mai mare de acte de urmãrire penalã decât cele menţionate de parchet. Constatã cã dosarul nr. 200/P/2007 ce are în con?inut un numãr de 234 volume de urmãrire penalã – incluzând şi volumul 163 bis, lipsã fiind volumul cu nr. 174 menţionat în adresa parchetului (renumerotate de instanţã de la nr. 2762 la nr. 2995) -, a fost ataşat prezentului dosar şi îl exclude din ansamblul probator. 3. Exclude din materialul de urmãrire penalã: - actele intitulate „declaraţii” ce conţin relatãrile fãcute de Gelu Voican Voiculescu şi Ion Iliescu în faţa Comisiei Senatoriale; -Rapoartele întocmite de Comisia Senatorialã privind evenimentele din Decembrie 1989 şi documentele ce au stat la baza întocmirii acestora; -Sinteza aspectelor ce rezultã din analizele efectuate de parchetul militar în perioada 1990-1994 în cauzele privind evenimentele din decembrie 1989; -punctul de vedere preliminar al S.R.I. privind evenimentele din decembrie 1989; - documentarul privind Marele Stat Major din cadrul M.Ap.N.; - „Cartea revoluţei române. Decembrie 1989” de Sergiu Nicolaescu; - documentele de arhivã ale Statului Majori General privind evenimentele din decembrie 1989 cu referire la ac?iunile întreprinse de Direcţia de Cercetare a Armatei pentru perioada 17.12.-31.12.1989, datate mai 1991. 4. Exclude din materialul probator urmãtoarele acte de urmãrire penalã: - declaraţiile persoanelor vãtãmate: Fãgãdar Emanoil, Petrescu Nicolae din data de 06.06.2008 (filele 15-16, 23-24, vol. 1519), Voina Simona Eleonora din data de 5 iunie 2008 (filele 25-27, vol. 1519), Glogoveţan Gheorghe, Silaghi Andrei, Bîscã Adriana Maria din 05.06.2008 (filele 108-110, 111-112, 113-115 vol. 1519), Muntean Ioan din 7.06.2008, Groza Ioan, Marian Mircea, Culda Dorel din 4 iunie 2008 (filele120 -125, 172-176, vol. 1519), Lazurca Ana din 5 iunie 2008 (filele186-188, vol. 1519), Pal Andrei, Sabãu Simona Maria din 6 iunie 2008 (filele 201 -206,vol. 1519), Cordea Aurel din 4 iunie 2008 (filele 16-18, vol. 1520), Herlea Olimpiu din 5 iunie 2008 (filele 22-24, vol. 1520), Babiţchi Siegfrid Ingo din 6 iunie 2008 (filele 28-30, vol. 1520); - actele intitulate „declaraţii martor” sau „declaraţii” (formular tipizat sau olografe) de la filele 18, 22-24, 29-34, 36, 106, 238, vol. 1506, plicul ce conţine menţiunea „glonţ extras din maşina d-nului Secu Alexandru cu antetul R.S.R. – M.A.I.”, fila 41 din vol. 1506, actele intitulate „declaraţii” (olografe sau formular tipizat) de la filele 9-12, 23-36, 102-103, 120-124,141-142,143-149, vol. 1507, actele intitulate „declaraţii” (olografe) - filele 21-24, vol. 1508; - declaraţiile de persoane vãtãmate/pãrţi civile şi succesori ai acestora faţã de care prin ordonanţa nr. 2556/C/2019 din 21 octombrie 2019 a procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a solicitat redeschiderea urmãririi penale în dosarul nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare în ceea ce priveşte soluţia de clasare datã în legãturã cu plângerile formulate de mai multe persoane (pct.2 din rechizitoriu), confirmatã prin încheierea nr. 443 din 27 noiembrie 2019, pronunţatã de judecãtorul de camerã preliminarã din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penalã, în dosarul nr. 2705/1/2019; - procesul verbal şi declaraţia persoanei vãtãmate Dragovei Ion, ambele din data de 27 iunie 2018 (filele 102-108, vol. 1907), procesul verbal şi declaraţia pãrţii civile Fecioru ªtefan, ambele din data de 8 august 2018, (filele 121-123 vol. 1908), procesul verbal şi declaraţia persoanei vãtãmate Gorgoş Ion, ambele din data de 8 august 2018 (filele 136-138 vol. 1908), procesul verbal şi declaraţia de martor a numitei Niţã Florica (filele 92-93, vol. 1910), procesul verbal şi declaraţia persoanei vãtãmate Panac Daniela Elena, ambele din data de 3 iulie 2018 (filele 68- 70, vol. 1910), declaraţia pãrţii civile Dãnilã Felicia (filele 12-16, vol. 1906), procesul verbal şi declaraţia de martor a numitului Ciola Hugo Armand din 23 iulie 2018 (filele 110-112, vol. 1906). 5. Ia act cã pãrţile civile Stînea Mircea, Brumar Vasile, Suciu Gheorghe-Vasile, Ban Minodora, Ban Alexandru-Vasile, Ban Florin Iulian, Boantã Iulian, Bragã Cristian Nicolae, Bragã Lucian-Ioan, Bragã Paraschiva, Bustan Aurelia, Bustan Gabriela-Bianca, Cîrstea Marin, Cîrstea Floarea, Chiran Ruxandra, Chircã Adrian, Radu (fostã Cioran) Elena, Cioran Alexandru Victor, Rusch Elena Lacrima, Coca Florica, Coca Marius Ioan, Coman Georgeta, Coman Gheorghe-Iulian, Coman Daniel-Laurenţiu, Coman Daniela, Coman Mihai, Pãtroi (fostã Coman) Elena-ªtefania, Croitoru Maria, Croitoru Tiberius-Daniel, Drãculeţ Elena, Drãculeţ ªerban Cristian, Farcaş Angelica, Farcaş Irina Brânduşa, Farcaş Mihai Viorel, Farcaş Petru Cristian, Gîndilã Gabriel, Ionescu Elena, Ionescu Constantin, Ionescu Rozana, Ionescu Virginia Elena, Ionescu Roxana (fostã Roxana-Constantina), Istrate Ana, Istrate Mihai, Cocoş (fostã Istrate) Magdalena, Cristian Florina, ªoşa Mariana, Lodromãnean Diana, Lodromãnean Ioana, Muntean Maria, Muntean Ioan, Neagoe Anişoara, Neagoe Gheorghe, Ghiuriţan Doina, Nemeş Doina Maria, Nemeş Ioan, Niţã Maria, Onişor Ana, Onişor Mihai Lucian, Onişor Viorel-Marius, Onu Anuţa, Pãiş Doina, Pãiş Iancu Vasile, Pãiş Ioan, Radu Maria-Gabriela, Sãrac Victor, Vîju (fostã Severin) Valeria, Severin Cristina-Maria, Stan Ana, Stan Ioan-Severus, Stan Mircea-Ciprian, Stuparu Mariea, Şandor Maria, Bardas (fostã Şandor) Crinuţa, Prunean (fostã Şandor) Olimpia, Vasiliu Elena, Vasiliu Vasilica-Elena, Doca Viorica-Elena, Voicu Maria, Voicu Doru-Augustin, Bud Mircea, Chircã Adrian, Chircã Maria, Comãnici Remus, Cune Costel, Drãgoiu Constantin, Horschager Simon-Sigfried, Mãnişor Romu, Mãrgeanu Adrian Alexandru, Mãrginean Vasile, Mureşan Mircea, Negrilã Ioan, Nuţã Elena, Coza Ioana-Raluca, Albert Narcisa-Elena, Ordean Ioan – prin tutore Ordean Maria-Teodora, Pãltineanu Ioan Liviu, Prie Ioan, Radu Maria, ţigãran Ion, Zelinschi Victoria, Zelinschi Dumitru, Zdîrcu Marius-Adrian, Zdîrcu Sorin-Ioan, Bleahu Dumitru, Brumar Vasile, Comşa Nicolae, Dragomir Constantin, Frântu Ion, Giuran Doina, Henning (fostã Moraru) Adrian Constantin, Lãzureanu Mihai Dan, Manea Mihail, Mateş Ioan, Mureşan Doruţ, Muşeţ Nicolae, Pantin Lucian Ivan, Pãltineanu Ioan Liviu,Smaranda Laurenţiu, Stanciu Valeria, ªionean Ioan, ªoaitã Lucian Radu, Tomuţã Maria, Roman Claudia Maria, ţurloiu Vasile Marcel, Tudor Rodica Emilia, Tudor Mãdãlin-Cristian, Dãnilã Felicia, persoanele vãtãmate Mureşan Mircea, Mãrginean Daniel, Dãscãleanu Vasile, Rus Viorel, Suciu Gheorghe Vasile, şi numiţii Klein Ana Iuliana – succesoare a persoanei vãtãmate Tomuţã Ioan Silvestru, Rittinghaus Maria Luisa – succesoare a persoanei vãtãmate Crãciun Ovidiu, Radu Elena – succesoare a persoanei vãtãmate Radu Dragoş, Bustan Alexandra-Lavinia – succesoare a persoanei vãtãmate Bustan Gheorghe, Chiran Ruxandra -succesoare a persoanei vãtãmate Chiran Petre Silviu, Chiran Iuliana - succesoare a persoanei vãtãmate Chiran Petre Silviu, Rusch Elena Lacrima – succesoare a persoanei vãtãmate Cioran Victor, Gîndilã Ligia - succesoare a persoanei vãtãmate Gîndilã Dan Gheorghe, Hienz Ioan-Wilhelm - succesor al persoanei vãtãmate Hienz Reinhold Wilhelm, Istrate Iacob - succesor al persoanei vãtãmate Istrate Nicolae, Schenk (fostã Muntean) Daniela-Maria – succesoare a persoanei vãtãmate Muntean Ioan, Roman Cosmin-Ioan – succesor al persoanei vãtãmate Roman Ioan, Sãrac Laurenţiu – succesor al persoanei vãtãmate Sãrac Victor, Vasiliu Daniela – succesoare a persoanei vãtãmate Vasiliu Vasile, Voicu Alin – succesor al persoanei vãtãmate Voicu Nicolae, reprezentate de apãrãtor ales, avocat Briciu Vasile, partea civilã Ştefan Daniela, reprezentatã de apãrãtor ales, avocat Aramã Iurie, în substituire pentru avocat Cojocaru Claudia, pãrţile civile Cîşlaru Niculina, Pletea (fostã Cîşlaru) Luminiţa, Petre (fostã Cîşlaru) Ana-Maria şi Cîşlaru Ionel Sorin, reprezentate de apãrãtor desemnat din oficiu, avocat Dascãlu Costel Adrian, în substituire pentru avocat Gheorghiţã Claudia şi partea civilã Costache Ilie, reprezentatã de apãrãtor desemnat din oficiu, avocat Dascãlu Costel Adrian, au renunţat la cererile şi excepţiile formulate în cauzã. Transmite încheierea motivatã Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiei Parchetelor Militare, pentru ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. 3 Cod procedurã penalã, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul sã procedeze la remedierea neregularitãţilor actului de sesizare şi sã comunice dacã menţine dispoziţia de trimitere în judecatã a inculpaţilor ori solicitã restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odatã cu încheierea pronunţatã conform art. 346 Cod procedurã penalã. Pronunţatã în camerã de consiliu, azi, 9 octombrie 2020.