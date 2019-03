De ce a transmis teroristul din Noua Zeelendă atacul live pe Facebook: „Urmăresc să-şi creeze acoliţi”

Purtătorul de cuvânt al premierului britanic a susţinut că aceste companii precum, Facebook, Twitter sau Youtube au obligaţia să elimine orice înregistrare sau mesaj de propagandă cu privire la acest atac.

„Guvernul a subliniat faptul că toate companiile trebuie să acţioneze mult mai repede pentru a elimina conţinutul grupărilor teroriste. Nu trebuie să existe spaţii libere unde teroriştii ăşi pot promova ideile în mod liber şi să-i radicalizeze pe alţii”, a susţinut oficialul, citat de publicaţia The Guardian.

Nu există terorism fără mass-media

Specialiştii în domeniu vorbesc de legătura, neintenţionată, care există între mass-media şi actele teroriste. Aceştia susţin că fără rolul mediei, efectul de teroare al acestor acte ar fi mult mai redus

„Terorismul fără mass-media ar muri. Nu este o acuzaţie, ci un fapt cu privire la paradoxul în care se găsesc jurnaliştii în aceste cazuri, pe de o parte ştiu că fac jocul teroriştilor, împăştiind teroarea, iar pe de altă parte au datoria de a informa. Numai că, sunt astfel de cazuri în care şi media caută senzaţionalul, emoţia. De aceea ideal ar fi să fie prezentată informaţia seacă, fără detalii care să creeze o aură de mit în jurul unui astfel de atac”, a declarat pentru „Adevărul” Iulian Fota, specialist pe probleme de secutitate din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

În opinia acestuia, actul de a înregistra atacul terorist reprezintă şi un efort de a mitiza atacul în rândul grupului de susţinători, de a da o altă dimensiune.

„Autorii acestor atacuri urmăresc să creeze emoţie prin aceste imagini, să-şi creeze acoliţi să fie un stindard de mândrie. Deşi radicalizarea cea mai eficientă are loc prin contact direct, în puşcării de exemplu, prin înregistrarea unor astfel de atacuri ele capătă o altă dimensiune în rândul adepţilor acestor idei extremiste. E o metodă de laudă, de mitizare a atacatorului”, a completat acesta.

Potrivit experţilor în domeniu, dincolo de efectele directe asupra victimelor, atacurile teroriste ajung să aibă efecte negative asupra unei societăţi tocmai prin gradul de teroare pe care-l răspândesc în rândul societăţii.

„Nu există terorism fără mass-media. Un act de terorism este săvârşit pentru a fi mediatizat. Numai astfel poate transmite acea teroare. Astfel se explică apelul oficialilor neo zeelendezi ca publicul să nu caute să vizioneze filmarea atacului. Efectele unui act terorist, dincolo de cele directe asupra victimelor, sunt minore asupra unui stat sau al societăţii. Ele devin însemnate tocmai prin faptul că teroarea este amplificată atunci când media relatează în mod agresiv aceste atacuri, prin transmiterea în continuu a imaginilor, iar astfel impactul psihologic este amplificat. Rezilienţa psihologică a unei comunităţi este cu atât mai greu de refăcut după ce aceste imagini s-au imprimat ăn memoria coelctivă”, a explicat Cristian Trancotă, fostul rector al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Atacatorul şi-a publicat manifestul pe reţelele de socializare

Brenton Tarrant, unul dintre atacatorii asupra moscheii din Noua Zeelandă, a publicat un manifest pe o reţea de socializare înainte de comiterea atentatului terorist, potrivit presei locale. Acesta publicase pe Facebook un document de 74 de pagini, un fel de manifest al acestuia, sub formă de întrebări şi răspunsuri, în care ăşi face cunoscute motivele acestui atac.



„Cine sunt? Doar un alb obişnuit, 28 de ani. Născut în Australia în sânul unei familii cu venit mic din clasa muncitoare. Părinţii mei sunt de origine scoţiană, irlandeză şi engleză. Am avut o copilărie obişnuită, fără probleme mari. Nu am fost interesat de educaţie în timpul copilăriei, abia reuşeam să obţin note de trecere. Nu am urmat o facultate, deoarece oferta de studiu a vreunei universităţi nu mi-a suscitat niciodată interesul (...)”, se arată în manifest.





Tarrant vorbeşte despre motivaţiile sale, el dorind să creeze „o atmosferă a fricii” şi să „incite la violenţă” împotriva musulmanilor. Manifestul este numit „Marea Înlocuire”, după teoria conform c-reia populaţia creştină europeană este înlocuită, ca urmare a migraţiei în masă şi a creşterii demografice, de populaţii provenind din Orientul Mijlociu şi din Africa Subsahariană.





„În mare parte, pentru a le demonstra invadatorilor că pământurile noastre nu vor fi niciodată ale lor, că pământurile noastre sunt doar ale noastre. Atâta timp cât un alb va fi încă în viaţă aici, nu vor cuceri NICIODATĂ pământurile noastre şi nu vor înlocui niciodată poporul nostru. Să mă răzbun pentru sutele de mii de morţi provocate de invadatorii străini de-a lungul istoriei pe teritoriile europene. Să răzbun milioanele de europeni strămutaţi de pe pământurile lor de către sclavagiştii islamici”.