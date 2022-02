De unde ştiu americanii că ruşii nu s-au retras de la graniţa Ucrainei. Cu ce tehnică survolează Marea Neagră

Traseul dronei Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk a US Air Force

Pe 16 februarie, de exemplu, zi în care s-a spus că Rusia va invada Ucraina, au existat cel puţin două drone care au survolat spaţiul ucrainean, dar şi un complex avion de supraveghere al US Air Force care a supravegheat de aproape orice mişcare a ruşilor în Crimeea. Spunem cel puţin, pentru că aceste aeronave au zburat cu transponderele pornite şi au putut fi observate de site-urile de monitorizare a zborurilor.





Una dintre aeronavele care au supravegheat ce se întâmplă la graniţele de nord şi de est ale Ucrainei a fost o puternică dronă americană de tip Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk a US Air Force, decolată de la o bază din Italia. A zburat sub indicativul Forte 11 şi pentru peste 9 ore, de la o altitudine de peste 18,500 de metri, a fost cu senzorii pe frontierele Ucrainei. Global Hawk, care costă 220 de milioane de dolari o unitate, este operată de la sol de trei oameni, are o autonomie de peste 32 de ore şi este dotată cu mai multe radare şi senzori optici care permit monitorizarea ţintelor aflate în aer, la sol sau pe mare.





Apoi, tot pe 16 februarie, frontiera de nord a Ucrainei a fost survolată ore bune de un aparat de zbor, cel mai probabil o dronă de fabricaţie turcească, dar cu înmatriculare ucraineană de tip Bayraktar TB2. La viteze şi altitudini relativ mici, aparatul de zbor care a operat sub indicativul TB2T221 a monitorizat timp de câteva ore mişcările trupelor ruseşti dislocate în Belarus.





În fine, tot pe 16 februarie, o aeronavă Boeing RC-135V Rivet Joint al US Air Force a zburat mai multe ore în zona Crimeei sub indicativul Homer 31 după ce a decolat de la baza Chania din Grecia. Boeing RC-135V Rivet Joint este un avion de recunoaştere care are la bază structura lui C-135 Stratolifter. RC-135 sunt concepute pentru misiuni strategice de recunoaştere şi între altele sunt echipate cu sistemul de supraveghere electronică AN/ASD-1 (ELINT). Aeronava este operată de doi piloţi, doi navigatori, dar şi de numeroşi specialişti în colectarea informaţiilor şi război electronic. Costul unui astfel de aparat este de aproximativ 300 de milioane de dolari.





Un Boeing RC-135V Rivet Joint al US Air Force a fost şi joi în zona Crimeei pentru aproximativ cinci ore, zburând sub indicativul Homer 49. După îndeplinirea misiunii de recunoaştere strategică, aeronava s-a întors la Baza Chania din Grecia.