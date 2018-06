Daniel Horodniceanu, şeful DIICOT: Peste 4.700 de dosare vor fi închise odată cu modificările Codului de Procedură Penală

„Urmarea este închiderea intempestivă a unui număr de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziţiei potrivit căreia dosarele în care dacă după un an nu fost începută urmărirea penală in personam vor trebui închise. 4.770 de dosare, cred”, a declarat Daniel Horodniceanu.

Aceste dosare ar intra sub incidenţa articolului 305 al noului Cod penal, care la alineatul 11 prevede: "În termen de maximum un an de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă organul de urmărire penală este obligat să procedeze fie la începerea urmăririi penale cu privire la persoană, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune aceasta măsură, fie la clasarea cauzei”.

Parchetul General a criticat modificările aduse Art 305.

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pa lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispoziţiile Art 305 „sunt de natură să încalce prevederile constituţionale referitoare la legalitatea procesului penal”. În opinia acestora introducerea unei limite maxime de un an, în care organele de urmărire penală sunt obligate fie să dispună începerea urmăririi penale cu privire la persoană, fie să claseze cauze, „aduce o atingere gravă posibilităţii de a investiga infracţiunile grave, a căror complexitate nu permite strângerea tuturor probelor necesare pentru dovedirea vinovăţiei în acest interval”.

Magistraţii, într-o analiză dtaliată a acestor modificări şi publicată luni, subliniază faptul în practica organelor judiciare există numeroase situaţii in care autorii unor infracţiuni extrem de grave (omor, viol, evaziune fiscală) nu au fost identificaţi în termen de un an de la începerea cercetărilor. În plus, aceştia sunliniază că „obligaţia clasării cauzelor în care autorul nu este identificat într-un an contravine principiului general al aflării adevărului prev. la art. 5 C.p.p. şi dreptului la un proces echitabil prev. de art. 21 din Constituţie”.





„Contrar standardului convenţional, conform căruia „Pentru ca ancheta să fie considerată „efectivă" trebuie, în principiu, să fie de natură să conducă la stabilirea faptelor cauzei si la identificarea si pedepsirea persoanelor răspunzătoare. Aceasta nu este o obligaţie în ceea ce priveşte rezultatele care trebuie obţinute, ci în ceea ce priveşte mijloacele care urmează să fie folosite." (M.C. şi A.C. împotriva României, par. 111) legiuitorul stabileşte prin modificarea adusă art. 305 C.p.p. o obligaţie de rezultat ce trebuie realizată într-un timp de doar un an. Neobţinerea acestui rezultat, în această unitate de timp, va avea ca efect oprirea anchetei penale, cu consecinţa imposibilităţii de a realiza o anchetă efectivă în vederea protejării acestor valori. Redeschiderea urmăririi penale în cazul soluţiilor de clasare întemeiate pe noile dispoziţii va fi imposibilă atât timp cât prin această soluţieincetează posibilitatea legală de a mai căuta şi administra mijloace de probă în vederea stabilirii dacă a fost sau nu comisă o infracţiune şi cine este autorul ei”, se arată în analiza critică formualtă de procurorii din cadrul ÎCCJ.