Cumpănaşu îşi ia avocat: „Am fost acuzat că am omorât-o pe Alexandra“. Apelul pe care-l face către diaspora

Alexandru Cumăpănaşu a transmis un apel către românii din străinătate şi a precizat că susţine protestul din 10 august împotriva unui sistem „bolnav, de sus până jos”.

Redăm mai jos mesajul publicat pe Facebook:

„Dragi români, sunt psihic şi emoţional atacat şi la pământ. Ultimele 9 zile de luptă permanentă m-au afectat nu doar fizic, ci şi psihic. Ameninţări, denigrări, jigniri la adresa mea şi a familiei mele sunt dincolo de orice imaginaţie din partea unor rebuturi umane (puţine ce-i drept) din presă şi de pe Facebook. Muşuroiul pe care l-am răscolit încearcă acum prin toate mijloacele să mă pună la pământ sau să-mi închidă gura. Nu pot varianta 2, aşa că se lucrează intens la dărâmarea mea psihică. Este odios şi nu voi pune aici fotografii şi comentarii care au circulat: de la acuzarea mea directă că am omorât-o pe Alexandra până la acuzaţii, ameninţări şi intimidări la adresa familiei mele cu care în ultimele 9 zile am stat doar 2-3 ore. Am 3 copii pe care i-am neglijat luptând pentru o cauză, iar jigodiile astea primesc ordin pe unitate să spună, scrie şi publice orice pentru a mă dărâma psihic. Pot să vă spun atât: voi angaja un avocat care va inventaria toate acuzaţiile, jignirile, insinuările şi postările în care diverse instrumente au încercat să mă dărâme şi să insinueze că voi candida. NU candidez la Preşedinţie. Nu mai am energie să urlu şi să repet acest lucru. Voi trasă sarcina avocatului meu să depună plângere penală şi să-i dea în judecată pe toţi cei care au murdărit această tragedie. Nu ma las până nu vor răspunde până la ultimul jeg!”, a transmis Cumpănaşu, pe Facebook.

Acesta a mai spus că sistemul trebuie dărâmat şi că va susţine orice demers în acest sens.

„Despre 10 august şi orice alt protest împotriva unui sistem bolnav de sus pană jos: susţin un astfel de demers şi voi face tot ce pot pentru a-l susţine. Tot ce am spus, repet şi voi ţine cu dinţii este că numele şi figura Alexandrei să nu fie folosite pentru mesaje electorale sau în scopuri politice. Sistemul este compus din oameni din toate partidele şi mai ales din poliţişti, procurori, judecători, primari, STS-işti, agenţi ai serviciilor de informaţii din întreagă ţară. Acesta este sistemul. Şi el trebuie dărâmat şi voi susţine orice demers în acest sens. Mai mult decât atât, consider că sistemul şi statul şi-au bătut joc în ultimul hal de românii din diaspora care merită tot respectul nostru pentru munca pe care o fac acolo, pentru sacrificiile familiale prin care au lăsat sute de mii de copii singuri acasă fără familie, pentru banii trimişi acasă că să-i fure sistemul politic ticălos”, a transmis Alexandru Cumpănaşu.

