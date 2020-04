Cum putem contesta amenzile date pe nedrept de către Poliţie

Lipsa declaraţiei printate, completarea incompletă sau pe un dispozitiv electronic fără a fi însoţită de semnătura olografă a persoanei sunt numai câteva dintre situaţiile în care cetăţenii spun că în mod nedrept au fost amendaţi pentru încălcarea regulilor stabilite prin Ordonanţele militare.

În plus, prin ordonanţa militară nr. 4 amenzile contravenţionale au ajuns la un MINIM de 2000 de lei, ceea ce este aproape un întreg salariu minim pe economie, salariu pentru care mulţi români muncesc o lună întreagă.

Este necesară depunerea (chiar şi prin email) a unei contestaţii la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit contravenţia. Cei care doresc să depună o astfel de contestaţie au nevoie şi de un martor care este dispus să se prezinte în instanţă pentru a confirma cele susţinute de reclamant.

Această contestaţie trebuie depusă în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, alături de copii ale procesului verbal şi actul de identitate, precum şi de alte acte utile pentru a convinge judecătorul. De asemenea, este nevoie şi de dovada plăţii taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 de lei.

Cetăţenii pot totodată să refuze semnarea procesului verbal de constatare a contravenţiei, refuz care va trebui consemnat de către agentul de poliţie în procesul verbal dacă nu există un martor pentru a confirma aceste împrejurări. În acest caz, procesul verbal va fi trimis prin poştă într-un termen rezonabil. În caz contrar, dacă se depăşeşte perioada de 2 luni până la comunicarea procesului verbal, executarea acestuia se prescrie.

Chiar dacă cetăţenii doresc să conteste amenda, este indicat să achite această jumătate, sumă pe care o vor putea recupera dacă vor câştiga procesul.

Cum acţionăm dacă, în vederea subiectivă a unui agent de poliţie, am completat incorect declaraţia pe proprie răspundere? Unde ne adresăm dacă am primit o amendă de 10.000 lei pentru ca am ieşit să ne luăm medicamente de la altă farmacie faţă de cea scrisă pe declaraţie care era închisă?

Cu aceste situaţii, şi cu multe altele s-au confruntat cetăţenii României odată cu iniţierea stării de urgenţă şi a contravenţiilor care vin cu aceasta. Aceste dispoziţii au scopul de a ne proteja de pandemia datorată coronavirsului, nu de a da mână liberă autorităţilor la abuz. Să plătim până la 20.000 de lei, conform OUG nr. 34/2020, pentru că nu am avut semnătura bine pusă pe declaraţie este clar o metodă abuzivă de a profita de pe urma situaţiei precare cu care ne confruntăm în această perioadă.

Potrivit celor de la FACIAS paşii ce trebuie urmaţi pentru a combate aceste amenzi şi a nu cădea prada abuzurilor sunt:

Plata amenzii





Desigur, dacă amenda a fost aplicată în mod corect, aceasta trebuie plătită. Ai greşit, plăteşti! Putem totuşi, să nu o plătim în întregime, ci doar 50% din suma amenzii aplicate. De exemplu, dacă am completat în declaraţie că facem o deplasare scurtă legată de nevoile animalelor de companie, dar îl uităm pe Bubico acasă şi primim o amendă de 500 de lei, putem plăti doar jumătate din aceasta, adică 250 de lei.

Atenţie, noua ordonanţă prevede plata a 50% din suma amenzii pe care aţi primit-o, nu din minimul amenzii prevăzut de lege.

Plata amenzii se va face în termen de maxim 15 zile, termen care curge de la comunicarea procesului verbal.

Contestarea amenzii





În cazul în care există motive întemeiate să credem că amenda primită este injustă, principalul mod este acela de a ataca procesul verbal de constatare a contravenţiei prin intermediul unei contestaţii la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit contravenţia.

Atenţie, dacă doriţi să urmaţi această cale, este de preferat să aveţi un martor care este dispus să se prezinte în instanţă să vă confirme varianta. În caz contrar, veţi avea mai puţine şanse de câştig.

Contestaţia trebuie depusă în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal alături de:

copii ale procesului verbal;

copii ale actului de identitate;

alte documente pe care le consideraţi relevante pentru convingerea judecătorului;

dovada plăţii a taxei judiciare de timbru în valoare de 20 de lei.

Chiar dacă doriţi să contestaţi amenda, este de preferat să plătiţi acea jumătate mai sus menţionată, sumă pe care o veţi recupera dacă veţi câştiga procesul.

Nesemnarea procesului verbal





Puteţi, de asemenea, să refuzaţi semnarea procesului verbal de constatare a contravenţiei cu totul. Acest refuz nu vă scuteşte de orice vină, însă vă va oferi un timp de răgaz, anume perioada până când procesul verbal vă va fi trimis prin poştă.

Atenţie, dacă trece o perioadă de 2 luni, şi procesul verbal încă nu v-a fost comunicat, atunci executarea acestuia se prescrie.

Dacă refuzaţi semnarea procesului verbal, poliţistul va consemna acest lucru. În caz contrar, procesul verbal poate fi anulat.