Cum a ajuns un documentar despre fosta Securitate să genereze un scandal mediatic

TVR a publicat, în data de 7 iunie 2022, un episod din seria „Adevăruri despre trecut”, care avea ca temă momentul intrării femeilor în Securitatea comunistă, anul 1980, când li s-a permis acestora să dea examen de admitere la Şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne.

Ulterior, la sfârşitul lunii iulie, site-ul G4Media a publicat un articol intitulat „VIDEO Spălarea Securităţii comuniste la TVR, într-o emisiune despre ”şansa femeilor” să intre în sistem după 1980/ Un fost ofiţer, despre securişti: ”Nişte oameni absolut minunaţi, cu greutăţi, oneşti”/ Se pun sub semnul întrebării mai multe fapte ale Securităţii” care critica emisiunea ”Adevăruri despre trecut: Femei în securitate. Raport asupra banalităţii răului” pentru modalitatea în care prezenta Securitatea şi pentru că nu ar fi existat şi o voce critică în documentar.

În articolul respectiv, G4 Media menţiona că interviurile femeilor care au activat în Securitate sunt acordate sub anonimat, acestea susţinând că au colaborat „cu oameni de bună credinţă” şi explicând că „nimeni nu obligă pe nimeni, ci conta foarte mult capacitatea ta de a convinge”. Una dintre femei ar fi povestit că „relaţiile erau obligatorii bune” cu oameni chemaţi să colaboreze, iar “şantajul” şi abuzurile nu existau. De asemenea, la începutul articolului, autorul menţiona că episodul a fost difuzat la câteva zile de la publicarea draftului legilor securităţii naţionale de către G4media, al cărui conţinut a creat controverse în spaţiul public.

La două zile de la publicarea materialului de către G4Media, CNA s-a autosesizat şi a cerut un raport de monitorizare a emisiunii TVR, sesizând CNSAS cu privire la producţia televiziunii publice. Valentin- Alexandru Jucan, membru al Consiliului CNA, susţine că va extinde monitorizarea şi în spaţiul online, dat fiind faptul că CNA are atribuţii şi în acest spaţiu.

„M-am autosesizat şi am cerut compartimentului de monitorizare al CNA să întocmească urgent raportul de monitorizare pentru această emisiune. De asemenea, înainte de o decizie a Consiliului, am solicitat sesizare CNSAS, pentru a obţine informaţii suplimentare. Este inadmisibil ce s-a întâmplat la TVR şi, din păcate, nu este prima oară. Vă pot asigura că am ca misiune sancţionarea drastică a acestor intenţii de albire a securităţii şi a comunismului. Acum, că CNA are atribuţii şi în zona online, voi extinde monitorizarea pe această temă”, a declarat Valentin Jucan pentru G4Media.

Pentru documentarea materialului, autorul articolului l-a consultat pe Florin Anghel, profesor unversitar doctor la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, care a explicat implicarea activă a Securităţii în dezvoltarea sistemului comunist.

”Securitatea era coloana vertebrală a regimului comunist. Instituţia fundamentală a totalitarismului, alături de partid şi de liderul suprem, Ceauşescu. Viola intimităţi, stabilea ierarhii, organiza cine face facultate, cine pleacă în excursii în străinătate. Chiar dacă nu mai era atât de represivă în anii 1980, Securitatea decidea cariere şi vieţi, parcurs profesional, vacanţe, toate erau decise de Securitate şi sub nicio formă nu trebuie relativizată ultima perioadă a ei. Era elementul fundamental care organiza şi controla regimul comunist”, a declarat acesta.

Angajaţii CNSAS intervin în dezbatere

Mădălin Hodor, angajat al CNSAS, a comentat articolul printr-o postare pe Facebook, caracterizându-l drept un “linşaj nedrept”, care are scopul de a “alimenta agenda publică”, cu referire la nota prin care autorul leagă difuzarea emisiunii de momentul publicării draftului legilor securităţii naţionale.

Mădălin Hodor a publicat mai multe postări pe Facebook în care cere autoarei articolului să iasă din presă şi îi descrie pe angajaţii G4Media ca fiind „manipulatori, hateri sau securişti”.

La rândul său, Mihai Demetriade, al istoric al CNSAS, a publicat o postare în care consideră că emisiunea este „bună chiar dacă cu nuanţe şi diferenţe”, însă ulterior ar fi şters mesajul, potrivit G4Media.

Scriitorul Florin Iaru a publicat un articol în Caţavencii, pe 12 august, în care menţiona că „totul a plecat de la o emisiune nevinovată”, criticând publicaţia si autoarea.



“G4Media a făcut-o praf, tînăra jurnalistă Andreea Pavel a scris cu indignare despre „spălarea Securităţii“, Marius Oprea i-a ţinut isonul, că numai aşa s-ar explica intervenţia energică şi bine ţintită a noii Securităţi, ba chiar şi colegul meu Mihai Radu a trecut-o pe Raluca prin răzătoare”, scria Iaru.

În replica, autorul articolului, Andreea Pavel, a publicat un articol intitulat „OPINIE Cum am fost înjuraţi şi jigniţi de Mădălin Hodor, Mihai Demetriade şi Florin Iaru pentru că am arătat cum TVR a spălat Securitatea comunistă ”, în care prezintă punctele de vedere ale istoricilor CNSAS şi explică că articolul anterior este scris fără aprecieri personale, fiind prezentate declaraţiile care au fost făcute în emisiune, remarcând faptul că TVR nu a intervenit să explice ororile comise de Securitate.

"Este totuşi un mister cum anticomunişti profesionişti ca Iaru, Hodor şi Demetriade au devenit subit atât de indulgenţi şi de înţelegători cu o tentativă, destul de grosolană altminteri, de spălare a Securităţii la postul public de televiziune la doar câteva zile după scandalul legilor securităţii", concluzionează autorul articolului.

Scandalul continuă

Ulterior, Mădălin Hodor, a revenit cu mesaje pe Facebook, menţionând că în articol nu a fost vorba despre Securitate, ci despre un construct strict politic, o instrumentalizare a subiectului „Securitatea” cu scopul de a obţine o reacţie negativă la adresa puterii politice.

„Noutatea este data de metodă şi de vehicolul folosit. Metoda este direct din manual. Manipularea emoţională. Pe de o parte se crează o stare de nelinişte, de teamă, de pericol. Există un pericol, vă spunem noi. Şi exemplele curg: în fiecare zi sistemul militaro-securist mai face câte ceva pentru a instala dictatura. (....) Vehicolul este evident ura. Valul de ură. Emoţia cea mai puternică la mare luptă cu dragostea şi la mica distanţă de ea. Foarte interesant găsesc că ura a fost principala emoţie umană folosită de toate regimurile totalitare, de la nazism la comunism, şi că ea este folosită şi astăzi în această direcţie. La fel însă, abil deghizată în ideea de ”indignare justificată” , susţine Mădălin Hodor pe Facebook.

„Se pare că apostolii dreptăţii, muşchetarii binelui, oamenii-fără-nuanţe-dar-cu-idei-puternice, vor să alimenteze o agendă politică (aşa zisa "dezbatere" despre aşa-zisele "legi ale siguranţei naţionale"), instrumentalizând cinic trecutul. Uneori este nevoie de claritate, istorică şi morală”, a fost reacţia lui Demetriade, angajat CNSAS, care a menţionat că va transmite, din nou, un punct de vedere.

Adevărul a încercat să îl contacteze pentru un punct de vedere pe şeful TVR, Dan Turturică, care ne-a indicat adresa de e-mail a instituţiei pentru transmiterea unei solicitări oficiale. Îndată de Televiziunea Publică va transmite un punct de vedere, acesta va fi publicat.