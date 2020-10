CTP, despre reacţiile la adresa sa: „N-am cum să răspund jignirilor. Dacă cineva îmi spune «te bag în mă-ta», pot să-l contrazic?” Ce spune despre Patriarh

Întrebat despre criticile pe care le-a primit în ultima perioadă, CTP l-a corectat pe moderator, spunând că a primit înjurături, nu critici.





„Critica se bazează pe fapte, argumente. N-am cum să răspund jignirilor. Unei înjurături n-ai cum să-i răspunzi. Ea nu are vreun sens raţional cum să o contrazici. Dacă cineva îmi spune «te bag în mă-ta», pot să-l contrazic? Să-i spun că e o operaţie dificilă având în vedere statutul meu actual?”, s-a întrebat gazetarul.





Plecând de la concluzia că „a gândi nu e un păcat”, jurnalistul a amintit de afirmaţia Patriarhului Daniel, care făcea o asociere între interzicerea pelerinajului la moaşte cu căderea Comunismului în 1989.





„Ce-a spus Patriarhul. A spus aşa. «Fiindcă a interzis pelerinajul la moaşte în 89, Comunismul a căzut în câteva luni». Eu am comentat asta în felul următor. «Pentru a prosti oamenii, şarlatanul Daniel nu are nevoie de matematică, o dă direct ca pe o strigătură, ca pentru vitele păstoreşti». (...) Strigătura aceea nu poate fi adresată oamenilor pentru că oamenii vor lua acele cuvinte şi vor gândi. Oamenii se leagă de cuvinte şi uneori cuvintele te opresc din gândit. (...) «Interzis pupat moaşte, rezultă căzut Comunism». Dacă iei această implicaţie drept logică, rezultă că eşti vită, nu credincios. Eu nu am spus că orice credincios e vită. Doar cei care iau asta de bună”, a explicat gazetarul.





Mai departe, gazetarul a amintit de o „enormitate” a Patriarhului Daniel, când, în urmă cu cinci ani, după incendiul de la clubul Colectiv, acesta explica că preoţii se roagă pentru victime doar în Biserică.





„Acest domn produce din nou o enormitate, o altă frază la care am rămas blocat. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Păi hai să ne uităm nu la Apostolul Pavel, să ne uităm la Iisus Hristos, care e Dumnezeu. Ce a făcut? S-a lăsat batjocorit. Tocmai asta e esenţa. A te lăsa batjocorit. Ce s-a întâmplat cu el acolo? I s-a pus o coroană de spini în cap. I s-au strigat în batjocură ave Cezar. I-au dat oţet să bea atunci când îi era sete. Le îndură ca să ne fie ruşine pentru ce i-am făcut. Noi oamenii, atunci. Ca să trezească în noi acest sentiment, care te poate salva. Ruşinea e un sentiment ruşinos care poate să schimbe omul, să-l îmbunătăţească. Dumnezeu-Iisus se lasă batjocorit. Îi răspunde cuiva? Şi vine Patriarhul să ne spună că Dumnezeu nu se lasă batjocorit”, a mai adăugat Cristian Tudor Popescu.