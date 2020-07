Ce spun turiştii români care au tranzitat joi vama Kulata-Promachonas. Testele anti-Covid - o formalitate, timpii de aşteptare - câteva minute

La vama Kulata-Promachonas oamenilor li s-a cerut actul de identitate sau codul QR, dovadă că au completat formularul special cu datele personale şi cele de şedere pe perioada sejurului.

Joi seară, Grecia a anunţat că introduce testarea tuturor persoanelor care intră pe teritoriul său pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas, ca urmare a înregistrării unor cazuri de COVID-19 în rândul turiştilor de pe insula Thassos (nordul Mării Egee), a relatat postul de radio naţional bulgar (BNR), citat de novinite.com.

Potrivit mesajelor postate de turiştii români pe grupul de Facebook „Forum Grecia”, în cursul zilei de joi timpii de aşteptate la Vama Kulata-Promachonas erau în limite rezonabile.

Cum se desfăşurau joi controalele

Turiştii români care au ales treacă joi prin punctul de fronteră au avut de aşteptat între câteva minute.

„Am plecat astăzi la 04:00 din Bucureşti. Am completat formularul pe 06.07 şi am primit codul cu 3 ore înainte de plecare, la 12 noaptea. La ora 11:00 eram la Kulata. Am avut 2 motociclete în faţă. S-a uitat la buletine şi la talonul maşinii. La mine nici măcar nu s-a uitat să vadă dacă îmi aparţine buletinul. Nu ne-au fost cerute codurile. La testare era un grup din autocar, maşinile treceau fără să fie testate”, a scris pe Facebook unul dintre turişti.

Unul dintre călători i-a prevenit însă pe membrii forumului că situaţia se poate schimba de la o oră la alta.

„Astăzi, 09.07, la ora 13:20 am ajuns în vama Kulata, am avut 4 maşini în faţă noastră, am trecut în maxim 7-8 minute. Din fiecare maşina testează câte una-două persoane. Se mişcă totul foarte repede dar din ce am citit situaţia se poate schimbă de la oră la oră”, a scris într-o postare un român.

Alţi turişti au trecut printr-un control formal: „Am trecut acum prin vama Kulata. A fost foarte liber, totul a durat 4 minute, nu ne-au testat. Au verificat QR (care la noi începe cu 2) şi ne au urat drum bun”.

Alţi români au relatat cum anume se realizează testarea anti-Covid la greci: „Am trecut acum 2 ore, nu am fost testaţi. Dar cât am putut obseva: testele nu se fac într-o încăpere, ci chiar în vama, sunt două măsuţe cu 2 doamne în costum de protecţie şi cu viziera. Fiecare dintre cei testaţi semnau o hârtie. Am observat că schimbau mănuşile la fiecare persoană testată. În nici un caz nu e vorba de un mediu de recolare asemănător celui dintr-un spital sau clinică”, a scris un alt turist pe forum.

Joi după-amiază, autorităţile de la graniţă nu îi testau pe toţi turiştii care treceau prin Kulata-Promachonas: „Am trecut şi noi la 16:45, nici nu ne-am dat seama când. Am arătat doar codul meu, care începea cu 2 şi ne-a lăsat să plecăm”.

Doi români, testaţi pozitiv

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, joi, că doi români aflaţi în Grecia au fost testaţi pozitiv pentru infecţia cu noul coronavirus. Primul se află în insula Thassos, iar al doilea în Paralia Katerini. Românul din Thassos este în carantină, într-un hotel, iar starea lui de sănătate este bună, precum şi starea de sănătate a celui de-al doilea român este bună. MAE a precizat, duminică, că o românca diagnosticată cu coronavirus în Creta a sosit pe insulă în 1 iulie, cu o cursă charter directă pe ruta Bucureşti - Heraklion şi că ea a fost deja transferată într-un hotel special pentru carantină împreună cu un membru al familiei. Starea sa este bună şi este monitorizată medical.

Până în prezent, în Thassos au fost consemnate şase cazuri de turişti infectaţi cu noul coronavirus. Patru dintre ei, care sunt cetăţeni sârbi, se află în prezent într-un hotel folosit ca loc de carantină. Ceilalţi doi turişti, a căror naţionalitate nu a fost precizată, dar despre care se crede că sunt bulgari, au primit permisiunea de a reveni în ţara de origine.

Toţi cei şase turişti sunt persoane tinere, care nu prezintă simptome ale infectării cu noul coronavirus.

Autorităţile de la Atena au declarat, referitor la agravarea situaţiei epidemice în unele ţări balcanice, că numărul testelor efectuate asupra persoanelor care intră în ţară prin punctul de trecere a frontierei cu Bulgaria este în creştere.

Potrivit site-ului ekathimerini.com, autorităţile greceşti au confirmat un caz de COVID-19 şi în insula Naxos (sudul Mării Egee). Conform unor relatări publicate miercuri, ar fi vorba despre un medic grec care în urmă cu patru zile a sosit pe aeroportul internaţional din Atena venind dinspre Regatul Unit, via Serbia.