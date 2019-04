VIDEO Ce-i lipsea bătrânei Sofia din Gorj ca să cumuleze pensia cu salariul: stele de chestor

Imediat după ce povestea ei a ajuns în presă, directoarea unităţii de învăţământ a decis să o concedieze. „Nu am ştiut că este pensionară şi că are pensie de CAP. Niciodată nu ne-a spus lucrul acesta. Normal este ca la vârsta asta să fie la pensie. Am decis că trebuie să înceteze contractul pentru că are o vârstă înaintată şi dumneaei a dorit să iese la pensie“, a explicat motivul concedierii directoarea grădiniţei, Camelia Barbu.

Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, a intervenit în acest caz şi a luat legătura cu inspectorul şcolar general din Gorj, care i-a promis că bătrâna va fi reangajată, iar directorul care a dispus măsura va fi sancţionat. Drept urmare, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a reacţionat rapid. „Am luat legătura cu doamna director şi i-am recomandat să regândească poziţia pe care a avut-o şi să ia legătura cu doamna şi să facă diligenţele necesare pentru reangajare, însemnând fişa medicală şi tot ce ţin de aceste lucruri. O să facem o comisie de disciplină care să analizeze situaţia. Vrem să aflăm de ce a fost dată afară şi acum se încearcă reangajarea“, a explicat Marcela Mrejeru, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. „Eu din reportajele dumneavoastră am înţeles că este o bătrână care munceşte şi o exploatăm la vârsta dumneaei. Ce nu se ştia, că are pensie de la CAP. Noi nu ştiam că are un venit“, a încercat o altă scuză pentru gestul său directoarea grădiniţei.





Se întoarce, dar umilită

Tanti Sofia avea contract să lucreze două ore pe zi şi primea 450 de lei pe lună. Pensia de la CAP este de câteva sute de lei. „Nu vreau să mă întorc, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aş mai fi stat un an sau doi. Să-şi bată joc aşa de mine... Le mulţumesc părinţilor, pentru că toţi au vrut să mă întorc şi să mă plătească ei ca să am grijă de grădiniţă, dar eu nu pot să primesc banii lor“, a mai spus tanti Sofia, aşa cum o alintă colegii de la grădiniţă.

După plecare jurnaliştilor, marţi, directoarea grădiniţei, Camelia Barbu (foto jos), a vizitat-o însă pe bătrână şi-a rugat-o frumos să se întoarcă. De asemenea, directoarea şi-a cerut scuze, dar i-a spus că nu este vinovată de ce s-a întâmplat. Tanti Sofia a acceptat până la urmă să se întoarcă la şcoală de miercuri.

Eugen, fiul bătrânei, a povestit despre viaţa grea pe care a dus-o mama lui: „Muncea şi la CAP, şi la grădiniţă, şi acasă, pentru că are un fiu cu «boala copilului». A dus o viaţă foarte grea. La ora 4 era la CAP şi mulgea vacile, apoi la grădiniţă. Supărarea mare este că nu merită o pensie decentă“.

„Împletirea” pensiei cu salariul, sport naţional pentru înalţii funcţionari

Iar explicaţia directoarei este cel puţin halucinantă având în vedere că tot presa a scris nu de puţine ori despre tinerii pensionari care deşi încasează pensii speciale de zeci de mii de lei se întorc la serviciu în cadrul aceleiaşi instituţii de stat de unde s-au pensionat, încasând astfel, perfect legal, şi indemnizaţii de zeci de mii de lei.

Reamintim că nu mai puţin de 30 de înalţi funcţionari din Ministerul de Interne au încasat multă vreme pensii grase şi, în acelaşi timp, au rămas în continuare pe posturi, fiind remuneraţi cu salarii la fel de grase. Dintre aceştia cinci au fost consilieri ai ministrului de Interne Carmen Dan. Secretarul de stat de la MAI, Cornel Ciocoiu, de exemplu, la 43 de ani, încasa 13.000 de lei pensie şi încă 10.000 lei salariu.

Un alt ofiţer MAI privilegiat a fost comisarul-şef Alina Popescu. În ianuarie 2017, ministrul de Interne Carmen Dan a transferat-o în aparatul central al MAI, de la Slatina, unde a fost şefa Serviciului Cabinet din cadrul IPJ Olt. În calitate de consilier al ministrului, Alinei Popescu aproape i-a fost dublat salariul. După fix 6 luni, comisarul-şef a ales să se pensioneze. Aşa se face că la 44 de ani, fosta poliţistă a ajuns să încaseze o pensie de zeci de mii de lei. La scurt timp însă, aceasta a fost reîncadrată fix pe aceeaşi funcţie de consilier al ministrului, primind şi un salariu consistent.

În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Cătălin Breazu, fost director general adjunct în MAI, Direcţia Generală de Management Resurse Umane. Potrivit declaraţiei sale de avere, Breazu a avut o soldă lunară de circa 14.500 de lei. La sfârşitul anului trecut, Breazu a trecut în rezervă, dar a fost reangajat imediat în calitate de consilier la cabinetul secretarului de stat. La trei luni de la trecerea în rezervă, în declaraţia de avere dată la 27 ianuarie 2017, Cătălin Breazu a menţionat că a încasat, în total, din pensie, 30.750 de lei.

Cumulul pensiei cu veniturile salariale din instituţii publice la mâna aleşilor

Un proiect de lege dedicat acestor „pensionari speciali de doar 40-45 de ani ce ies la pensie şi a doua zi se angajează în aceeaşi instituţie, pe acelaşi post” a fost depus de deputatul Cristian Buican. Refuzat iniţial de Senat, proiectul a ajuns în Camera Deputaţilor unde bate pasul pe loc aşteptând avizele unor comisii de specialitate. În nota de fundamentare a proiectului legislativ iniţiatorul subliniază că „astfel, statul trebuie să le plătească acestor persoane şi pensie şi salariu în cuantum de peste 20.000 de lei lunar. Aceste cazuri nu se întâlnesc doar în cadrul administraţiei publice centrale, ci şi în rândul autorităţilor publice judeţene sau locale sau în rândul companiilor de stat”, susţine Cristian Buican.

Proiectul propune interzicerea cumului pensiei şi a veniturilor salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate de un angajat la stat. Astfel, dacă proiectul de legee va intra în vidoare persoanele vizate vor trebui să decidă, în cel mult 30 de zile la ce venituri vor să renunţe. Concret, persoanele aflate în acestă situaţie vor trebui să aleagă între a suspenda plata pensiei pe perioada desfăşurării contractului de muncă şi a înceta raporturile de muncă cu instituţia de stat.

