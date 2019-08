Când poliţiştii se pun în slujba interlopilor: „Au încremenit într-o singură ipoteză falsă, prostituţia“

Experţii criminalişti consultaţi de „Adevărul” susţin că decizia comisarului-şef Nicolae Alexe, şeful de operaţiuni în poliţia Olt şi cel care a coordonat acţiunea de la Caracal, de a apela la Remus Rădoi ”Codiţă”, unul dintre cei mai temuţi oameni din judeţ, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, nu se încadrează deloc în tipologia clasică a relaţiei poliţist-informator.

„Într-o astfel de relaţie, poliţistul conduce, el dictează, informatorul execută şi furnizează informaţii. Relaţia dintre cei doi apare ca fiind una dintre un «poliţist de tip nou» şi un «informator de tip nou». Adică acel informator care furnizează doar anumite tipuri de informaţii, vizând doar anumite medii infracţionale, singurul lui scop fiind acela de a-şi elimina rivalii. În cadrul acestei relaţii, «poliţistul de tip nou» este acel tip de poliţist care ajunge să ocupe o funcţie de conducere având ca singur merit faptul că este sprijinit de cine trebuie şi care, la un moment dat, trebuie să întoarcă serviciile, şi anume să «exploateze operativ» informaţiile primite. O tipologie tipică pentru modalitatea în care un clan mafiot îşi extinde puterea şi ajunge să controleze un anunit teritoriu. În esenţă, modul în care a acţionat şeful IPJ Olt nu dovedeşte nimic altceva decât gradul de subordonare în care a ajuns o instituţie publică, faţă de interesele unor persoane private. Oare cât de mult s-a minţit în procesele-verbale întocmite, pentru a se justifica acele percheziţii efectuate pe baza informaţiilor oferite de Rădoi?”, a declarat un expert criminalist.

În opinia acestuia, faptul că şeful IPJ Olt a solicitat imediat sprijinul clanurilor de interlopi demonstrează că anchetatorii au mers din start pe o ipoteză falsă. „Este evident că cei implicaţi în caz nu au lucrat decât pe o singură ipoteză: plecare voluntară pentru practicarea prostituţiei. Nici măcar apelul minorei la 112, în care reclamă că a fost răpită şi violată, nu le-a deschis o altă perspectivă în anchetă. Au fost incapabili de a analiza raţional şi de a emite orice altă ipoteză în afara celei în care au crezut de la început. Nu a contat că nimic nu sprijinea în mod obiectiv această ipoteză, au rămas sclavii propriilor prejudecăţi”, a completat acesta.

Potrivit cotidianului „ Libertatea “, Remus Rădoi „Codiţă“ a oferit anchetatorilor două adrese ale unor persoane dintr-un clan rival, condus de Nicuşor Oacă, fapt ce a dus la pierderea unor ore critice în descoperirea locaţiei Alexandrei Măceşanu. Remus Rădoi, patronul unei firme de pază din Caracal cu circa 1.800 de angajaţi, a explicat că Oacă a fost cercetat pentru proxenetism. Fapt adevărat, DIICOT a demarat în aprilie 2019 un dosar pentru proxenetism, un dosar în care chiar Remus Rădoi a dat declaraţii de martor, recunoscând acum că a ajutat autorităţile în instrumentarea acestui caz. Întrebat dacă e normal să aibă, prin firmele sale de pază, o poliţie paralelă, Rădoi a spus că „oamenii de aici nu au încredere în poliţie şi atunci vin la noi!”.

Comisarul Alexe şi-a justificat decizia afirmând că informaţiile erau deja publice. „Dacă nu făceam ceea ce am făcut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele”, a declarat acesta.

Potrivit expertului criminalist consultat de „Adevărul“ aceste informaţii nu trebuiau diseminate în afara persoanelor din cadrul anchetei. „Cele două numere de telefon, alături de informaţiile privind autoturismul constituiau singurele informaţii certe din caz. Informaţii de bază de la care cineva destul de lucid ar fi putut construi uşor un caz. Orice diseminare a acestor informaţii ar fi trebuit oprită din start. Nimeni, în afara celor implicaţi în anchetă, nu ar fi trebuit să cunoască acele informaţii, orice investigaţie în legătură cu cele două numere de telefon ar fi trebuit să fie desfăşurată în mod complet acoperit sau semiacoperit, în niciun caz la vedere”, a declarat acesta.