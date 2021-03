Analiza experţilor: dubla crimă de la Oneşti putea fi prevenită. Poliţiştii, simpli spectatori la o luare de ostatici

O luare de ostatici într-un apartament din Oneşti, judeţul Bacău, s-a încheiat tragic luni seară. Gheorghe Moroşan, de 68 de ani, a sechestrat doi muncitori care renovau locuinţa. A sunat la 112 şi a ameninţat că îi omoară. Însă nu era prima oară când ameninţa. Iar Poliţia nu a făcut absolut nimic ca să-l oprească. „Criminalul a ameninţat încă de acum câţiva ani că îşi va face dreptate cu arma în mână după ce, susţinea el, a fost nedreptăţit şi a rămas fără casă. Aceste ameninţări au fost publice, pe o reţea de socializare, dar nimeni nu le-a luat în seamă. Omul trebuia monitorizat, mai ales că a avut un trecut violent, este recidivist”, explică psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar în ziua în care criminalul a decis să-şi facă singur dreptate, Poliţia s-a arătat, din nou, total incapabilă. „S-a aşteptat timp de două ore sosirea negociatorului, iar acesta nu a realizat, culmea, că nu se poate negocia cu acest individ. Nu a realizat că este numai un monolog al infractorului asezonat din când în când şi cu înjurături la adresa poliţiştilor. Repet, poliţistul nu şi-a dat seama că nu are cu cine discuta, că are de-a face cu un om violent care este decis să facă rău. Şi un copil de şcoală primară realiza acest lucru... Dacă această situaţie era clară, se intra când trebuia în forţă şi poate acum nu mai aveam cele două victime”, spune expertul.

Cu oameni de genul acesta trebuie să intervii în forţă, să îţi dai seama că e un individ cu probleme psihice. Intri pe geam, spargi uşa. Liviu Chesnoiu psiholog criminalist

Liviu Chesnoiu mai atrage atenţia că avem o lege care le oferă puteri sporite poliţiştilor şi care permite o intervenţie în forţă în astfel de cazuri, dar nu a fost pusă în aplicare, aşteptându-se un ordin. „Cam ca în cazul Caracal. Am aşteptat până persoanele sechestrate nu au mai putut fi salvate. În fine, mai avem modul în care au intervenit cagulaţii. Au trecut minute bune de la momentul în care au primit ordin să intervină până l-au arestat pe criminal. Din păcate, cei doi bărbaţi erau morţi. Sigur nu cei de la «Intervenţii» sunt de vină în acest caz, ci persoana care a fost la comanda acţiunii care a dat ordin ca o parte dintre luptătorii cagulaţi să stea «după colţ». Un ordin cel puţin ciudat, pentru că dacă îi trimitea în altă parte a oraşului ca să aştepte, efectul era acelaşi. Repet, cu oameni de genul acesta trebuie să intervii în forţă, să îţi dai seama că e un individ cu probleme psihice. Intri pe geam, spargi uşa. Poate poliţia nu s-a mai confruntat cu astfel de situaţii, dar un astfel de caz trebuie să tragă un semnal de alarmă. S-au aşteptat aprobări şi s-a pierdut timp”, a precizat expertul.

La rândul lui, psihologul Mihai Copăceanu susţine că în astfel de cazuri timpul de intervenţie este esenţial, dar şi că prezenţa unor oameni specializaţi în astfel de cazuri este crucială. „Devine obligatoriu formarea unui negociator la nivelul fiecărui oraş oricât de mic pentru tratarea cu seriozitate a acestor acte criminale. Orice minut contează. Nu trebuia să aşteptăm două ore ca să vină un negociator de la Bacău la Oneşti”, a subliniat psihologul.

De unde a plecat totul

Totul a început în urmă cu 10 ani, când cel care va ajunge călăul celor doi muncitori, Gheorghe Moroşan, pierde în instanţă un apartament. Luni dimineaţă, Moroşan a fost anunţat de unul dintre foştii vecini că doi muncitori, un bărbat de 38 de ani şi colegul lui de 55 de ani, au intrat în apartamentul de la etajul trei şi s-au apucat de renovarea lui. Agresorul nu a stat prea mult pe gânduri, a intrat peste muncitori, i-a culcat la pământ şi i-a legat cu coliere de plastic de mâini. Moroşan a fost ajutat în „operaţiune” de soţia sa care se afla şi ea în bloc, dar la etajul patru, de unde îl informa constant ce se întâmplă în jurul imobilului.

Filmul evenimentelor

Primul apel la 112 a fost făcut în jurul orei 11.47, telefonul fiind dat chiar de atacator. Acesta le-a transmis poliţiştilor că i-a sechestrat pe cei doi muncitori şi că i-a legat. Atacatorul era nemulţumit că pierduse apartamentul în instanţă. De altfel, acesta publicase în 2018 o înregistrare video, în care ameninţa că se va răzbuna pentru pierderea apartamentului, dacă nu i se dă curs la plângerile penale numeroase pe care le făcuse. „Cu armă de foc voi face dreptate”, transmitea acesta.

Echipele de poliţie ar fi sosit la faţa locului în câteva minute (11.52), însă au decis să cheme un negociator de la Bacău, care a ajuns după mai bine de două ore de la apel, în jurul orei 13.53, cu tot cu ofiţeri de Investigaţii Criminale şi cu o echipă de cagulaţi.

„Bag cuţitul în ei“

Atacatorul le-a solicitat poliţiştilor documente ale instanţei prin care a pierdut apartamentul, suma de 300.000 de euro şi o cameră de filmat, potrivit unor date din anchetă. Bărbatul se afla pe balcon, între cele două victime legate, de unde a discutat pentru câteva ore cu forţele de intervenţie, ameninţând de câteva ori că „bag cuţitul în ei”. Acesta ameninţa că nu se linişteşte până nu vede hotărârea judecătorească în baza căreia a pierdut apartamentul. „Nu mă liniştesc deloc, nu mă calmez deloc”, le transmitea forţelor de ordine. În tot acest timp, conform imaginilor surprinse de amatori, poliţiştii din faţa imobilului ar fi afişat o atitudine liniştită.

Declicul

Comisarul-şef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română, a explicat că în timpul negocierilor, la ora 16.55, s-a produs, brusc, „un declic”. Momentul care a declanşat dubla crimă a fost când unul dintre muncitori ar fi încercat să acţioneze pentru a se salva şi l-a lovit pe agresor cu piciorul. În acel moment, negociatorii poliţiei ar fi adus deja documentul solicitat de agresor. „Totul părea că merge bine”, a precizat comisarul-şef Anton Cristian Gheorghe.

Lovit de muncitorul sechestrat, Gheorghe Moroşan l-a înjunghiat pe acesta în inimă, victima murind pe loc. A urmat a doua victimă, pe care a înjunghiat-o cu 8 lovituri de cuţit. Bărbatul a murit la spital. Cei doi nu au avut nicio şansă să se apere, fiind legaţi cu mâinile la spate. A fost şi momentul în care, după 5 ore de la apelul telefonic la 112, forţele de ordine au decis să intervină.

Intervenţia şi deznodământul

În imaginile surprinse de martori se aude comanda „Interveniţi!” şi se văd poliţişti care aleargă spre intrarea blocului. În urma lor, un alt cagulat purta cu greutate şi într-un ritm mult mai lent berbecul pentru spargerea uşii, instrument care are o greutate de câteva zeci de kilograme. Intervenţia a avut loc la ora 17.00, când poliţiştii au forţat uşa de la apartament care era blocată şi cu o scară. Au spart cu berbecul uşa şi au tras în bărbatul agresor care avea în mână cuţitul cu care i-a înjunghiat pe cei doi muncitori. Gheorghe Moroşan a fost atins de 4 gloanţe de 9 milimetri Parabellum trase de un cagulat cu un pistol Glock. Bărbatul a fost rănit în picior şi în abdomen şi se află internat în spital după ce a fost operat. Soţia agresorului a fost reţinută pentru complicitate. Ulterior au fost identificate şi cele două victime, Silviu Iştoan, de 38 de ani, şi Dan Pătatu, de 55 de ani, ambii din Oneşti. Silviu a rămas orfan de mamă de la vârsta de trei ani, fiind crescut de tatăl şi de fratele său.

Orice eşec se termină cu un control care nu schimbă nimic pe fond

În judeţul Bacău a ajuns ieri o echipă de specialişti, condusă de adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române, chestor de poliţie Florentin Brăcea, pentru a verifica modul de intervenţie la eveniment.

Potrivit Poliţiei Române, din echipa de verificare fac parte chestorul de poliţie Alexandru Scurtu, directorul Serviciului Indepenedent de Acţiuni Speciale, şi comisarul-şef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale. „Nu eram aici dacă poliţiştii din Bacău acţionau ca la carte. Au murit totuşi doi oameni şi cei care au greşit vor plăti, vă garantez”, a declarat, ieri, chestorul de poliţie Florentin Brăcea.

Şofer de TIR cu un cazier consistent

Gheorghe Moroşan a fost şofer pe TIR şi are un cazier consistent, dar acest lucru a fost neglijat de poliţişti în timpul acţiunii de luni. Concret, el nu se află la prima abatere de la lege şi apare înregistrat cu patru condamnări. Prima a fost în anul 1987, de 3 ani şi 6 luni, pentru furt calificat. Tot pentru aceeaşi infracţiune a primit 1 an şi 6 luni de puşcărie în 1991. Mai grav, în 2003, a primit o condamnare de 6 luni pentru o infracţiune de vătămare corporală gravă. În fine, şapte ani mai târziu, în 2010, a fost condamnat în Italia, cu 28 de zile de închisoare, pentru conducere sub influenţa alcoolului şi a drogurilor.