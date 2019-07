Şeful DIICOT nu exclude varianta ca fetele dispărute din Caracal să fie în viaţă. Victimele nu se află în curtea lui Dincă

"Prioritar pentru noi este aflarea adevărului şi stabilirea lui prin probe temeince. Nu neglijăm nicio pistă şi urmă orice pistă inclusiv din presă. Sunt foate multe informaţii care apar în spaţiul public. Procurorii noştri lucreză neîncetat din 27 iunie de când am fost sesizaţi.

Are competenţa necesară de a efectua urmăriri penale în aceste cauze. În materie de trafic de persoane şi minori. Avem şi omor calificat. La acest moment, nu putem neglija nicio versiune din anchetă. Ne dorim din tot sufletul să le găsim încă în viaţă", a declarat Bănilă.

Şeful DIICOT a explicat că în acest moment au loc cercetări pentru a stabili clar că cele două fete sunt decedate, aşa cum a declarat inculpatul.

„Sunt foarte multe informaţii care se vehiculează în spaţiul public, iar la acest moment nu putem neglija niciuna dintre variantele de anchetă. Sunt tatăl a două fete, mi-aş dori să găsim victimele în viaţă. Până nu avem informaţii certe că una sau ambele victime au fost omorâte, nu putem neglija varianta că ar fi în viaţă”, a mai declarat şeful DIICOT. „De la faţa locului au fost ridicate toate probele, cele care au putut fi identificate, au fost identificate. S-a stabilit prezenţa victimei de 15 ani atât în maşina, cât şi în casa inculpatului”, a spus acesta. Un fapt reiterat mai târziu: „S-a găsit ADN aparţinând victimei, dar nu pe fragmentele osoase găcite în acel cazan. Pe baza problelor ADN, s-a stabilit cu siguranţă prezenţa Alexandrei atât în locuinţa, cât şi în maşina inculpatului”, a subliniat şeful DIICOT.





„Nu neglijăm niciuna dintre versiuni, desfăşurăm cercetările luând în calcul ambelşe ipoteze: şi că fetele sunt în viaţă, şi că nu”, a spus şeful DIICOT.

Procurorul a făcut apoi câteva precizări legate de „butoiul” despre care s-a susţinut că ar fi putut fi folosit pentru incinerarea trupurilor celor două victime. „Element esenţial: vicitima e minor de 15 ani. admiţând că ar fi fost arsă în acel butoi metalic, am fost la Craiova şi m-am edificat şi am constatat că nu e un butoi, ci o sobă, un arzător artizanal. Nu are capace la ambele capete, este aşezat pe un pirostiu metalic, partea inferioară nu are capac, focul se pune dedesubt. funcţionează ca un arzător, ca o sobă improvizată”, a spus acesta.