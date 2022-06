5.000 de tineri se „bat“ pentru 1.500 de posturi în Armată. Câţi militari activi şi câţi rezervişti are România

„Avem în circuit legea aceea nouă pentru modificările legate de serviciul militar voluntar, sigur, care poate avea continuitate în ceea ce înseamnă voluntariat în general în Armata Română. Am schimbat unele lucruri faţă de ceea ce era iniţial, astfel încât am văzut că noi suntem deja într-o situaţie foarte bună. Mi se pare că în primele trei săptămâni de la lansarea unei noi selecţii pentru voluntari, pe 1.500 de locuri, dacă nu mă înşel, avem anul acesta, am avut deja, în primele săptămâni, peste 5.000 de candidaţi şi continuă înscrierile. Înseamnă că există o atractivitate pentru asta”, a afirmat Vasile Dîncu vineri, la Breaza, în judeţul Prahova, unde a participat la o ceremonie organizată la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir”.

Ministrul Apărării a precizat că în urma discuţiilor purtate cu oameni din afara sistemului militar se vor face modificări în ceea ce priveşte voluntariatul în armată.

Mai multe drepturi pentru militari

„Mai trebuie însă să facem câteva lucruri, acestea ţin de a face o compatibilitate între cerere şi ofertă. Am discutat cu oameni care au ajuns în sistemul nostru de voluntariat, care au vizitat unităţi şi care au o gândire şi o viziune obiective, civili care mi-au spus multe lucruri din ceea ce ne lipseşte, inclusiv drepturile pe care trebuie să le acorzi, inclusiv tipul de beneficii pe care trebuie să le acorzi unui om care se pune în serviciul naţiunii. (...) Sunt câteva lucruri care ţin de indemnizaţii, ţin de regimul pe care-l au, de termenele la care trebuie să se prezinte la unitate, posibilitatea de a lucra în străinătate şi de a veni de acolo în cazul în care este mobilizat. Toate acestea le-am rezolvat”, a precizat Vasile Dîncu.

El a precizat că va comunica săptămâna aceasta detalii pe acest subiect, dar este cert că va fi vorba şi de o soldă şi că pentru acest an MApN nu va solicita buget suplimentar pentru asigurarea acestor drepturi băneşti pentru militari. „Deocamdată discutăm, lucrăm la acest proiect, am calculat şi impactul, nu vom cere bani în plus de la bugetul României în acest moment. Din economii, din modul în care redistribuim şi ne vom gospodări banii vom putea să alocăm în acest an întreaga sumă ca să putem să fim şi noi atractivi. Dacă nu, avem foarte multe plecări din armată şi este păcat, pentru că pleacă oameni foarte bine specializaţi, oameni pregătiţi”, a adăugat Dîncu.

Puţini rezervişti

Conform unor date, în acest moment, România are 70.000 de militari activi, dar numai 60.000 în rezervă, cifră considerată total insuficientă pentru o capacitate robustă de răspuns militar în caz de criză. Analistul militar Aurel Cazacu declara cu ceva timp în urmă că avem un număr mic de rezervişti din cauza unei erori strategice a celor care conduceau MApN pe vremea când s-a suspendat serviciul militar obligatoriu. „În 2007 s-a suspendat pe timp de pace serviciul militar, dar nu s-au introdus servicii militare alternative care să fie atractive pentru tineri. Vorbim de aceste servicii remunerate, despre care putem face vorbire acum şi care au succes printre tineri, pentru că vorbim de sume care pentru mulţi nu sunt de neglijat, model adoptat de Polonia, de exemplu, încă de la suspendarea de către autorităţile de la Varşovia a serviciului militar obligatoriu. Dar până să modificăm legea, până să schimbăm legislaţia aşa cum este acum, ne-am trezit cu un bazin tot mai mic şi mai matur, ca să spun aşa, de rezervişti”, a precizat expertul.