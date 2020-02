Un echipaj al Poliţiei Locale Sector 3, surprins cum doarme în maşină, pe o alee din Parcul IOR VIDEO

Doi poliţişti de la Poliţia Locală Sector 3 au fost filmaţi duminică noaptea de un trecător, pe o alee, în Parcul IOR, în timp ce dormeau „în post”.

„Când am trecut pe lângă maşina lor, cei doi agenţi - cel de la volan şi cel din dreapta, care îşi trăsese scaunul pe spate, pentru a sta mai confortabil - sforăiau destul de tare, întrucât am auzit când am trecut pe lângă autoturism”, a spus bărbatul. Cei doi poliţişti aveau însă un geam deschis la maşina de poliţie, cu indicativul B 318 PLS.

Maşina avea motorul pornit, iar din filmare se vede că unul dintre agenţi este întins pe scaunul din faţă şi doarme. „Se doarme în post”, a comentat ironic cel care a realizat filmarea.