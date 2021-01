Reacţia directorului dat afară din şedinţă de Nicuşor Dan: „Nu ştiu cu ce am greşit”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, l-a dat afară din şedinţă pe Răzvan Niţu atunci când acesta l-a informat că o bancă din parc costă 5.000 de lei.

„Vă bateţi joc de noi?", a replicat primarul şi l-a invitat să plece din şedinţă.

Directorul economic la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement a declarat pentru News.ro că „a fost o şedinţă de prezentare a proiecţiei de buget pe 2021. S-a ajuns la discuţia cu numărul de bănci şi costul aferent bugetat. Directorul economic trebuie să colecteze toate informaţiile din departamente şi fiecare cifra are o cercetare de piaţă în spate. Nu apar că aşa le-a scris cineva".

Discuţia dintre primar şi director a plecat de la costul băncilor din parc. Nicuşor Dan a întrebat „Cât costă?”, iar răspunsul a fost „Conform documentaţiei, e bugetată la 5.000 de lei” .

„Am părăsit sala neînţelegând unde e greşeala directorului economic. Nu îmi găsesc explicaţii. Nu ştiu dacă domnul primar avea alte informaţii", a mai declarat Niţu.



„Nu înseamnă că execuţia e la acelaşi cost cu bugetarea. Am plecat bulversat de la şedinţă. Nu am înţeles unde am greşit. Conform documentelor, o bancă avea valoarea asta, de 5.000 de lei. Asta nu înseamnă că se cumpără la 5.000 de lei. Poate fi la 2.800 de lei, în funcţie de caracteristicile tehnice. Într-un parc monument nu poţi pune orice bancă. Există şi bănci antivandalism, pentru care mentenanţă e mai uşoară", a afirmat el.



Răzvan Nitu este hotărât ca vineri să verifice "întreaga documentaţie care a stat la baza acelei cifre, dacă e studiu de piaţă, fezabil".



