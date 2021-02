Nicuşor Dan s-a întâlnit cu preşedintele FRR: Am propus Ministerului Educaţiei preluarea cluburilor sportive şcolare şi a cluburilor pentru copii

"Împreună cu Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, am vorbit despre sportul de masă şi, mai ales, despre cum reuşim să readucem copiii la un stil de viaţă sănătos, prin mişcare. Împărtăşim opinia că tinerii trebuie să fie mândri că practică un sport nobil, să putem să le aducem aproape valorile puternice pe care rugby-ul îl promovează, munca în echipă, încrederea în colegi, respectul faţă de reguli şi faţă de adversar, dar şi promovarea performanţei. Pentru stimularea sportului de masă, am făcut deja primii paşi, şi am propus Ministerului Educaţiei preluarea cluburilor sportive şcolare şi a cluburilor pentru copii", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

La rândul său, Petrache a notat va lucra la mai multe proiecte cu Nicuşor Dan în perioada următoare: "Mă bucur că domnul primar Nicuşor Dan este interesat de promovarea sportului în rândul tinerilor. Vom lucra la proiecte comune, în perioada următoare".