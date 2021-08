Nicuşor Dan, după 10 luni de mandat la Primărie: Când am venit, aveam trei milioane de lei în cont şi datorii de trei miliarde - VIDEO

„Prima întrebare pe care am pus-o când am intrat în Primărie a fost câţi bani avem în cont? Răspuns - trei milioane de lei. A doua întrebare, ce datorii avem? Răspuns- trei miliarde de lei. Adică noi aveam de dat de o mie de ori mai mulţi bani decât aveam în cont. Şi toate datoriile astea erau curente, în sensul că fiecare din firmele sau oamenii cărora le datoram bani (...), puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Aşa cum am spus, Primăria era defapt într-un faliment pe care nu-l declarase. Conturile erau blocate, creditele pentru investiţii erau blocate. Vă dau un singur exemplu. Cunoaştem cu toţii autobuzele autocar (...), datoria pentru autobuzele autocar pe care am preluat-o - 165 de milioane de lei”, a declarat Nicuşor Dan.



Totodată, potrivit lui, astăzi, Primăria Capitalei a reuşit să ajungă la o situaţie financiară stabilă.

„Unde suntem astăzi? Avem o situaţie financiară stabilă,în sensul că nu avem conturile blocate, că am deblocat creditele pentru investiţii şi deci investiţiile, şi lucrul cel mai important, în sensul că suntem credibili pe piaţă. Am restructurat cheltuielile Primăriei. Spre exemplu la capitolul bunuri şi servicii, primele şapte luni 2021 faţă de primele şapte luni din 2020, cu o economie de 250 de milioane de lei”, a afirmat edilul Capitalei,

Potrivit lui, companiile municipale au produs un prejudiciu de sute de milioane de euro, în condiţiile în care cheltuielile salariale ale acestora totalizau 150 de milioane de lei anual. El spune de asemenea că la nivelul companiilor municipale vor fi disponibilizaţi 2.700 de oameni.