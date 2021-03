Obezii trăiesc cu 10-20 de ani mai puţin şi calitatea vieţii este mai proastă

Gheorghe Caradja, medic endocrinolog la Spitalul Clinic Republican din Chişinău, doctor în ştiinţe medicale şi conferenţiar universitar, tratează persoane cu probleme de masă corporală timp de peste 30 de ani.

Potrivit lui, în Europa, circa 50% din oameni au masa corporală crescută, cam 25% sunt supraponderali şi 25% obezi. În Moldova, ultimele date statistice, de câţiva ani în urmă, arată că circa 54% din populaţie are masa corporală crescută: 24% au obezitate, iar 30% surplus de masă corporală, adică sunt plinuţi. În SUA, ultimele date statistice arată că 68% au masa corporală crescută. De această problemă suferă toţi în măsură egală – femeile şi bărbaţii. Femeile mai des după naştere, iar în cazul bărbaţilor depinde de educaţie şi alţi factori. Suferă de obezitate

şi 5-10% din copii.

Alimentaţia nesănătoasă – primul factor care determină obezitatea



Primul factor care determină obezitatea este alimentaţia nesănătoasă, supraalimentaţia apoi sedentarismul. Oamenilor le place să stea, nu fac mişcare şi nici sport, spune medicul. Se adaugă abuzul de alcool, iar după fiecare pahar mănâncă. S-a observat, cu cât e mai jos intelectul mediu al populaţiei, cu atât e mai mare obezitatea. Mai sunt şi factorii genetici, ereditari, dar nu sunt prioritare.



Potrivit medicului, obezitatea e determinată în mare parte de obiceiurile nesănătoase şi atitudinea neserioasă a familiei. „Aşa au obiceiuri în familie. Toată familia au farfurii mai mari la masă. Mănâncă mai mult. Mănâncă până se satură şi mai mult şi ei cred că cei care sunt mai obezi sunt mai sănătoşi parcă”, adaugă medicul.



Obezitate poate duce la o serie de complicaţii de sănătate



La persoanele care sunt obeze diafragma e ridicată în sus şi are loc o compresie a plămânilor. Ei respiră doar pe jumătate. Nu le ajunge oxigen în sânge. Calitatea sângelui e mai joasă. Potrivit lui Gheorghe Caradja, sângele, ani de zile, alimentează insuficient toate organele, inclusiv creierul. Cei care au obezitate foarte des fac pneumonii, bronşite, boli respiratorii, dorm problematic, cu dispnee şi apnee. Întrucât creierul este alimentat cu sânge de calitate proastă persoanei îi scade atenţia, memoria, are ameţeli sau greaţă. La fel, odată cu ridicarea diafragmei, se comprimă inima şi aceasta ia o poziţie orizontală. Se comprimă vasele sangvine de calibru mare. Cu timpul, inima se va mări în volum şi se va hipertrofia, astfel toate funcţiile cordului vor fi afectate.



Se măreşte tensiunea arterială. Se umflă picioarele, ficatul. Apar delegări ale aparatului digestiv. Majoritatea persoanelor obeze fac pietre la rinichi, la vezica biliară, fac pancreatite sau colite mai des. Mai des cei obezi fac cancer, prostată, boli de intestin, de col uterin şi glande mamare. Greutatea corporală crescută prezintă un efort şi pentru coloana vertebrală, de aceea aceşti pacienţi au probleme cu discurile intervertebrale. Au riscul de a face alte complicaţii determinate de hipertensiunea arterială: infarct de miocard, ictusuri cerebrale cu deces. Cei cu obezitate trăiesc cu 10-20 de ani mai puţin decât restul oamenilor şi calitatea vieţii este mai proastă.



Când eşti „obez” sau ai „greutate corporală acută”



Masa corporală ideală se determină în baza Indicelui Masei Corporale (IMC): greutatea reală în kilograme împărţită la înălţime, la pătrat, în metri. Spre exemplu, în cazul în care o persoană cântăreşte 100 kg şi are înălţimea de 1,70 cm, se împarte 100 la 1,7*1,7. Rezultatul este Indicele Masei Corporale.



La persoanele practic sănătoase IMC trebuie să fie între 18,5 şi 25. La persoanele cu supraponderabilitate este între 25 şi 29,9; obezitate de gradul I – între 30 şi 34,9; obezitate de gradul II – 35-39,9 şi obezitate morbidă, gradul III –de la 40 şi mai mult.



Obezitatea se tratează la endocrinolog



O persoană care este obeză trebuie să se adreseze la endocrinolog. Endocrinologul va calcula toţi indicii, va aprecia unde sunt depuneri de grăsime asociate cu creşterea masei corporale. Medicul va aprecia dacă e obezitate esenţială sau sindrom al altei boli, inclusiv al unei boli hormonale endocrine, va preciza diagnosticul şi va recomanda tratamentul. Dacă pacientul nu poate fi convins că e strict necesar să normalizeze masa corporală, atunci i se recomandă să meargă la un psiholog. Pacienţii cu forme uşoare de obezitate merg la nutriţionist, unde li se recomandă alimentaţie, efort fizic.



Gheorghe Caradja spune că nu optează pentru intervenţiile chirurgicale în obezitate. Nu e bine ca o persoană sănătoasă să recurgă la această intervenţie doar pentru că aşa vrea. Mai ales că intervenţiile chirurgicale implică riscuri de complicaţii pe viitor. „Când se administrează tratament medicamentos, la majoritatea medicamentelor se spune că ajută omul să slăbească cu 4-8 kg pe an, pe fundal de medicamente foarte scumpe şi complicaţii foarte mari. Eu, cu regimul alimentar şi cu normalizarea modului de viaţă şi cu ce pot eu face, slăbesc pacientul cu 100 kg în an, fără să-şi piardă sănătatea şi fără a cheltui mulţi bani”, a adăugat Gheorghe Caradja.



Potrivit medicului, obezitatea nu este o boală somatică, dar psiho-somatică. Afectează organele şi tot organismul. În opinia sa, dacă oamenii ar avea kilogramele ideale, ar fi de două ori ar fi mai puţine persoane bolnave pe glob. Medicul mai spune că e nevoie de programe pentru reducerea obezităţii în rândul populaţiei, doar că, spre regret, acţiuni în acest sens nu se întreprind.