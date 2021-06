Vlad Bătrîncea: PSRM e gata să ofere Moldovei un guvern profesionist

Deputatul a remarcat că au trecut doi ani de când Moldova a fost eliberată de sub regimul Plahotniuc, în societate a dispărut frica, oponenţii politici nu sunt eliminaţi, nu există cazuri de prizonieri politici, iar partidele politice se simt libere.



„În 2019, am demonstrat voinţă politică, caracter şi, împreună cu partidele de dreapta, am format o majoritate, am format guvernul în condiţii de incertitudine şi şantaj”, a spus Vlad Batrîncea. Potrivit lui, în prezent chiar dacă aceste evenimente provoacă multe interpretări, „nu există nicio îndoială că aceste schimbări au fost în beneficiul Republicii Moldova”.



„Din 2019, nu au existat cazuri de înstrăinare a bunurilor mobile şi imobile, atacuri raider, cazuri de abuz, de intimidare a antreprenorilor individuali pentru a semna anumite decizii”, a completat deputatul, asumând toate aceste schimbări celor 35 de deputaţi socialişti.



Deputatul a menţionat că în economia naţională, anume socialiştii au oprit privatizările ilegale şi au făcut tot posibilul pentru ca întreprinderile de stat să rămână în proprietatea statului. „Chiar şi în timpul pandemiei, am demonstrat că putem ajuta cetăţenii. S-au alocat peste 1 miliard de lei în condiţii de secetă pentru agricultură, peste un miliard – pentru proiecte de infrastructură, fiecare primărie a primit cel puţin un milion de lei pentru reparaţii de drumuri, pentru proiecte de gazificare – sute de milioane de lei, precum şi pentru sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare şi alte nevoi”, a mai spus deputatul.