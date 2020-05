Viorel Morari: Procurorul general-adjunct interacţionează cu politicul şi primeşte indicaţii de la guvernare

„Stoianoglo este incompetent sau pur şi simplu este ghidat din spate de către adjunctul său superb Popov. Apropo, d-le Stoianoglo, Vă recomand: fiţi foarte atent la acţiunile locţiitorului dumneavoastră Popov. Eu cred că în curând veţi constata anumite divergenţe în ceea ce se declară şi ceea ce se face, cum dumneavoastră aţi declarat duble standarde aşa şi Popov. Mai mult ca atât, are o anumită interacţiune cu politicul. Cel mai interesant, despre Stoianoglo nu pot să zic, dar Popov direct are interacţiune cu mediul politic şi primeşte anumite indicaţii de la guvernare”, a declarat Viorel Morari în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la postul de televiziune Jurnal TV.



Pe lângă declaraţiile despre cei doi funcţionari ai PG, Viorel Morari a readus în discuţie o ieşire în public a fostului primar de Orhei Ilan Şor în care prezenta o geantă neagră şi afirma că preşedintele Igor Dodon ar fi beneficiat de 1,5 milioane de euro.



„Sunt într-o dilemă foarte delicată şi vă explic de ce: dosarul este la faza urmăririi penale. Atunci s-a pornit dosar penal pe faptul coruperii pasive în proporţii deosebit de mari. Ilan Şor a făcut declaraţii, a fost audiat. Procuratura Anticorupţie s-a autosesizat din ce a apărut în presă, dar până la urmă a fost audiat şi Ilan Şor. El a spus că în perioada 2013 - 2014 ar fi transmis 1,5 milioane de euro unei persoane cu funcţie de demnitate publică care este preşedintele Republicii Moldova la acest moment, dar atunci avea altă funcţie. Mai mult ca atât, dar asta din nou, e ceea ce a declarat martorul pe dosar, eu nu afirm că este aşa sau nu, pentru că trebuie administrate probe. Din dosar rezultă că, sub semnătură, el a declarat că a achitat pentru familia Dodon şi pentru funcţionarul Dodon diferite zboruri care au fost acceptate de către ultimul în călătorii de lux care probabil au fost achitate de către prietenii lui. Domnul Dodon a beneficia de zboruri, aşa a declarat martorul”, a menţionat Viorel Morari.



Viorel Morari este bănuit de îmbogăţire ilicită şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, cu folosirea situaţiei de serviciu.

https://www.ipn.md/ro/viorel-morari-procurorul-general-adjunct-interactioneaza-cu-politicul-si-7965_1073232.html