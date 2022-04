Un fost prim-ministru al R. Moldova propune unirea cu România ca soluţie de apărere pentru o eventuală invazie rusă: Intrăm sub umbrela de securitate a NATO

„Chişinăul nu poate face prea multe pentru a se proteja în cazul în care apare un conflict armat pe malul stâng al Nistrului (Transnistria). Unicul scenariu este unirea. În momentul în care ar face acest pas împreună cu Chişinăul, imediat intrăm sub umbrela de securitate a NATO şi UE. Poate unii experţi ar spune că e imposibil, dar vreau să vă zic că am fost prim-ministru într-o situaţie similară, în 2014, atunci când Rusia a anexat Crimeea şi au invadat Donbasul, am avut astfel de înţelegeri cu cei de la Bucureşti, cu prim-ministrul, cu preşedintele. Nu zic că e foarte simplu, dar nu este imposibil. Dacă nu ne punem puţin minţile în mişcare, atunci suntem sortiţi pieririi”, a spus Iurie Leancă într-o emisiune la CNN.