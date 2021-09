PUN a organizat un protest în faţa Parlamentului: „Stop cumătrismul PAS” VIDEO

„Ironia sorţii este că zilele astea se împlinesc aproape 100 de zile de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Nişte alegeri de la care la fel ca mulţi alţi cetăţeni am avut aşteptări şi le avem în continuare. Avem un deja vu. Fiecare partid, odată ajuns la guvernare, are înclinaţia de a merge pe linia cumătrismului, nepotismului, nănăşismului şi a rudeniei. Aceasta arată o dată în plus că Republica Moldova este un stat care nu are capacităţi de a construi instituţii viabile şi puternice”, a declarat liderul PUN, Octavian Ţîcu, citat de realitatea.md.

Octavian Ţîcu şi-a subliniat nemulţumirea faţă de eliberări pe criterii de partid, faţă de determinarea funcţionarilor de a se alia cu PAS şi nu în ultimul rând faţă de „concursurile trucate”.

„Cel mai ruşinos a fost cel care a avut loc aceste zile – Avocatul Poporului”, a adăugat Ţîcu.