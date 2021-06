Promisiuni electorale: Lichidarea CNA, puşcărie pentru corupţie şi scoaterea partidului „Şor” în afara legii

Lupta cu corupţia va fi prioritatea Blocului Electoral „Renato Usatîi” în eventualitatea în care entitatea politică va trece pragul de 7%. Formaţiunea vine şi cu un plan de reformare a adminstraţiei publice locale.



„Vom lichida Centrul Naţional Anticorupţie, care a devenit un cuib de corupţie, vom refoma SIS-ul şi vom crea Biroul Naţional de Investigaţii pe modelul Mossad din Israel, care se va ocupa de marii corupţi, motanii graşi. Vom lichida consiliile raionale – nu raioanele, ca forma administrativ-teritorială – entităţi care doar consumă bani publici şi reprezintă un impediment în dezvoltarea localităţilor, pentru că se distribuie banii publici pe criterii politice. Noi propunem distribuirea banilor în funcţie de numărul de locuitori şi suprafaţa localităţii”, a spus Ilian Caşu, reprezentantul concurentului electoral Blocul Electoral „Renato Usatîi” în cadrul dezbaterilor electorale „Te votezi la ProTV”.



Lupta cu corupţia este în topul priorităţilor şi pentru fomaţiunea PACE. „Eu odată ce am păşit în politică, mi-am făcut public cazierul juridic. În toată activitatea de 20 de ani nu am fost niciodată cercetat penal, n-am fost atras niciodată nici măcar la răspundere administrativă. Pentru orice persoană care are statut public şi a comis o infracţiune de corupţie pedeapsa va fi doar puşcăria şi doar confiscarea averii”, a spus Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE.



În timpul dezbaterilor, reprezentantul partidului „Acţiunii Comune – Congresul Civic” a dat asigurări că în viitorul Parlament formaţiunea sa nu va pactiza niciodată cu partidul politic „Şor”. „În viitorul Parlament vom fi gata să cooperăm cu orice deputat care va accepta planul nostru de acţiuni. Există doar un sigur partid care trebuie scos în afara legii, partidul Şor. Este un partid care a participat la furtul miliardului şi care duce la degradarea ţării, cu aceştia niciodată nu ne vom alia”, a spus ex-deputatul Iurie Muntean.



