Pavel Filip, despre revocarea miniştrilor PDM: Este nevoie de o resetare a guvernării

„Din punctul nostru de vedere, este nevoie de o resetare a guvernării în Republica Moldova. Criza este una foarte complexă, provocată de această pandemie şi punctul nostru de vedere este că poate fi depăşită printr-un consens larg al forţelor politice din Parlament. Dacă am fi făcut acest pas după alegerile prezidenţiale, am fi fost catalogaţi ca oportunişti, pe deoparte. Pe de altă parte, care este poziţia pentru a negocia cu toate formaţiunile politice când mergi spre aceste discuţie fiind partea unei coaliţii? Noi am vrut să mergem dintr-o poziţie neutră”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV 8.



Potrivit lui Pavel Filip, în viziunea PDM, resetarea guvernării poate avea loc prin două modalităţi: „Prima sunt alegerile parlamentare anticipate, care reprezintă un rău pentru Republica Moldova şi a doua că noi ne-am retras. Nu mai există o coaliţie majoritară şi oferim posibilitatea să pornim de la zero”.



Astfel, fostul premier vine cu un îndemn către toate formaţiunile politice pentru crearea unei coaliţii noi de guvernare care va oferi posibilitatea preşedintelui ales să poată construi o colaborare cu Parlamentul şi Guvernul prin intermediul fondării coaliţiei respective.



Pavel Filip susţine că o asemenea criză profundă în care se află Moldova nu a fost niciodată în istoria ţării şi poate fi depăşită doar prin consens politic larg.



Preşedintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a anunţat sâmbătă, 7 noiembrie că, după învestirea şefului statului, PDM îşi va retrage reprezentanţii din Guvern, pentru a oferi acestuia posibilitatea de a construi o colaborare eficientă cu legislativul şi executivul în conformitate cu prevederile constituţionale şi respectând votul exprimat de către cetăţeni. La scurt timp, premierul Ion Chicu şi preşedintele în exerciţiu Igor Dodon au anticipat mişcarea prin revocarea miniştrilor PDM şi numirea noilor membri ai cabinetului de miniştri.