Natalia Gavriliţa: De nivelul inflaţiei răspunde BNM, rolul Guvernului este să crească veniturile populaţiei

Totuşi, prim-ministrul spune că menirea autorităţilor este să majoreze puterea de cumpărare a oamenilor, iar un prim pas în acest sens este indexarea pensiilor.



Potrivit deciziei Guvernului, pensiile vor fi indexate de la 1 aprilie cu 13,94%, coeficientul având la bază rata inflaţiei de la sfârşitul anului 2021. Suplimentar, toate pensiile calculate vor fi majorate în sumă fixă de 171,71 lei, prin mecanismul de transpunere a creşterii economice în pensii. Premierul Natalia Gavriliţa spune că astfel autorităţile încearcă să ajute cetăţenii să facă faţă noului val de scumpiri.



„Am luat decizia de a indexa pensiile la indicele inflaţiei de la sfârşit de an şi nu indicele mediu, aşa cum era anterior. Această cifră a fost de 13,94%. Dar în afară de această decizie, am plafonat indexarea până la suma salariului mediu pe economie, care este de 9900 de lei. Toţi vor primi această indexare de 13,94% până la suma de 9900 de lei. Cine are o pensie mai mare de atât, nu va mai primi această indexare. Aceasta este o posibilitate să orientăm mai multe resurse spre cei cu venituri mici. Ne concentrăm pe creşterea puterii de cumpărare. Vor fi indexate şi plăţile sociale, pensiile de dizabilitate”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



Potrivit datelor oficiale, în luna februarie inflaţia în Republica Moldova a atins cota de 18,5%. Moldova este ţara cu cea mai mare rată a inflaţiei înregistrată în Europa, peste nivelul Ucrainei (10,7%), stat care se confruntă cu agresiunea militară rusă.



„De nivelul de inflaţie răspunde Banca Naţională. BNM trebuie să ia decizii şi să gestioneze inflaţia. În acelaşi timp, vedem că este un fenomen global. Inflaţia din Republica Moldova este cauzată de economia mică, foarte dependentă de importurile de energie, preţurile cărora au crescut pe plan mondial. Noi nu producem gaze naturale, nu avem petrol, de asta suntem dependenţi de evoluţiile de pe pieţele internaţionale. Şi războiul din Ucraina reprezintă o reorientare a importurilor din Ucraina spre importuri din statele unde produsele sunt mai scumpe, poate sunt mai de calitate, dar clar, sunt mai scumpe. Rolul Guvernului este să crească veniturile populaţiei”, a mai spus Natalia Gavriliţa.



Pe lângă majorarea preţurilor la produse, luna aprilie vine şi cu majorarea tarifelor la energia electrică. Astfel, potrivit unui proiect ANRE, de la 1 aprilie, tariful la energia electrică pentru consumatorii casnici din centrul şi sudul Republicii Moldova ar putea creşte de la 1,51 la 2,17 lei pentru 1 kWh (fără TVA), iar pentru cei din regiunile de nord - de la 2,04 la 2,51 lei.