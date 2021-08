Natalia Gavriliţa, despre reorganizarea Guvernului: Cheltuielile nu vor creşte

Premierul desemnat spune că formula de reorganizare a executivului de pe timpul Guvernului Filip nu mai este potrivită realităţii. În condiţiile pandemiei, argumentează Gavriliţa, s-a impus divizarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în două entităţi distincte pentru că responsabilităţile sunt mult prea mari pentru un singur ministru.



„Fiecare ministru va veni cu o listă a priorităţilor, cu lista personalului necesar şi ulterior vom opera o reorganizare în cadrul ministerului. La o primă etapă nu vom disponibiliza personalul, cu excepţia funcţiilor politice, dar ulterior, ar putea fi mai mulţi secretari de stat. Totuşi, numărul general de angajaţi per domeniu nu va creşte, pentru că nu dorim să creştem cheltuielile”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



De asemenea, Gavriliţa şi-a exprimat certitudinea că echipa pe care şi-a ales-o este incoruptibilă şi profesionistă şi va reuşi să pună în aplicare programul de guvernare asumat.



„Am încredere în această echipă. Unul din criteriile în baza căruia s-a făcut selecţia este integritatea. Evident, am discutat despre experienţa persoanei. Multe persoane sunt cunoscute şi şi-au demonstrat integritatea chiar şi pe timpul lui Plahotniuc. Sunt cei mai potriviţi oameni pentru aceste funcţii, sunt persoane care au experienţă în domeniul public şi sunt oameni respectaţi în domeniile lor de activitate”, a mai spus Gavriliţa.



Premierul desemnat mai spune că nu mizează decât pe voturile PAS în Parlament, iar din acest motiv nu va chema la consultări celelalte fracţiuni parlamentare.



„Cu PAS deja am avut consultări. Nu vom merge la consultări cu celelalte fracţiuni parlamentare pentru că cu fracţiunea Şor nu avem ce discuta. Nu avem ce discuta cu un partid denumit cu numele beneficiarului furtului miliardului, iar cu blocul PCRM-PSRM nu vom discuta pentru că ei deja au spus că nu ne vor vota”, a spus Natalia Gaviliţa.



Biroul Permanent al Parlamentului s-a întrunit ieri pentru a decide convocarea şedinţei plenare a Legislativului pentru vineri, 6 august. Agenda şedinţei include proiectul privind acordarea votului de încredere Programului de activitate şi a echipei guvernamentale conduse de Natalia Gavriliţa.