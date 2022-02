Natalia Gavriliţa, despre un atac asupra Ucrainei din Transnistria: Nu ne aşteptăm la un asemenea scenariu

Şefa Executivului de la Chişinău spune că în cazul unei eventuale escaladări a conflictului, Republica Moldova a convenit cu partenerii externi privind furnizarea de asistenţă civilă şi financiară.



Premierul Natalia Gavriliţa spune că autorităţile urmăresc cu îngrijorare disensiunile dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, iar Chişinăul insistă pe toate căile diplomatice posibile pe scenariul soluţionării paşnice a conflictului. Prim-ministrul spune că un conflict militar în vecinătatea Republicii Moldova ar însemna o tergiversare a reformelor promise de actuala guvernare.



„Credem cu tărie că avem nevoie de pace şi stabilitate în regiune, ca să ne putem concentra pe reformele interne, pe creşterea bunăstării cetăţenilor noştri. Contribuim cât putem la soluţionarea politică şi diplomatică a acestui conflict. Avem mai multe scenarii ipotetice, în funcţie de derularea evenimentelor, sunt identificate riscurile, avem efectuate evaluări, analize. Suntem pregătiţi pentru mai multe scenarii, dar ele sunt ipotetice. În funcţie de derularea evenimentelor, Guvernul va interveni pentru a diminua riscurile ”, a spus Natalia Gavriliţa în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chişinău.



Prim-ministrul Natalia Gavriliţa spune că un atac asupra Ucrainei din partea forţelor armate ruse dislocate ilegal în regiune transnistreană nu este un scenariu credibil. Şefa Executivului spune că, deocamdată, nu există evoluţii în stânga Nistrului care ar trăda astfel de intenţii.



„Acesta ar fi un scenariu foarte grav. Republica Moldova este o ţară neutră. Suntem gata să ne implicăm în discuţii, negocieri ca să asigurăm pacea şi stabilitatea în regiune. Nu ne aşteptăm la un astfel de scenariu. Ca să fie foarte clar. Probabilitatea analizată este una redusă. Nu observăm mişcări care ne-ar face să credem în acest scenariu. Repet, suntem o ţară neutră, avem un conflict îngheţat, dezgheţarea conflictului ar fi un scenariu ieşit din comun şi ar fi alte discuţii la nivel internaţional. Noi acţionăm în calitate de stat neutru, avem o diplomaţie externă foarte activă. Am discutat cu partenerii externi, inclusiv despre asistenţă civilă. În caz de riscuri, putem apela la instrumente de protecţie civilă, putem apela la asistenţa financiară ”, a mai spus Natalia Gavriliţa.



Premierul a menţionat că unul dintre riscurile majore la care ar putea fi supusă Republica Moldova în eventualitatea izbucnirii unui război, este întreruperea livrării gazelor naturale din Rusia prin Ucraina. Totuşi, premierul spune că acum Republica Moldova se bucură de o securitate energetică mult mai mare.



„Este unul dintre scenariile pe care le luăm în considerare. Este unul dintre riscuri. Noi avem un contract care este valid, dacă se întrerupe furnizarea prin Ucraina, există alte modalităţi prin care putem accesa gazele naturale. Un lucru bun care s-a întâmplat în ultimii ani este că am diversificat căile de acces. Acum avem operaţional şi Gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău. Putem accesa gaz şi prin revers din sudul ţării”, a punctate premierul Natalia Gavriliţa.



Situaţia tensionată din regiune, posibilele evoluţii ale crizei şi măsurile întreprinse de autorităţi pentru a diminua riscurile unor eventuale acţiuni militare în Ucraina au fost discutate în cadrul unei întrevederi de ieri dintre preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ambasadorii ţărilor-membre ale Uniunii Europene, acreditaţi la Chişinău.



Tot ieri, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenskii, a declarat ziua de 16 februarie drept Ziua Unităţii Naţionale. Potrivit unor estimări, aceasta este data când Federaţia Rusă ar urma să atace Ucraina.