Moţiunea simplă a opoziţiei împotriva ministrei Sănătăţii nu a trecut

Ministra Sănătăţii, Ala Nemerenco, a declarat, de la tribuna Parlamentului, că „moţiunea are la fundament doar istorii de poveşti, rupte din context şi este înaintată atunci, când, de fapt, Republica Moldova a ieşit aproape din acest val, cu cea mi bună situaţie în regiune”. Ea a prezentat deputaţilor realizările ministerului în materie de vaccin, susţinere a cadrelor medicale sau de corupţie din sănătate.



Deputata BCS, Alla Darovannaia, a calificat declaraţiile ministrei sănătăţii ca fiind „controversate şi foarte obraznice”. Deputata s-a întrebat de ce nu au fost făcute publice informaţiile câte doze de vaccin au fost distruse din motivul expirării termenului de valabilitate. „Aceste acţiuni iresponsabile din partea guvernării a dus la o scădere drastică a celor care nu se vaccinează. Vaccinarea s-a transformat într-un dezastru”. Ea a mai spus că există nemulţumiri ale angajaţilor din sistem din cauza gestionării pandemiei, lipsei majorării salariilor etc. Deputata a declarat că „moţiunea simplă critică declaraţiile controversate şi lipsa evidentă de performanţe ale ministrului responsabil de sănătate”.



Deputata BCS Svetlana Căpăţină a menţionat că numărul persoanelor infectate cu COVID-19 şi a deceselor a crescut dramatic în ultima perioadă: „În perioada electorală au fost făcute promisiuni de a oferi protecţie, stabilitate şi oportunităţi pentru a răspunde provocărilor pe plan epidemiologic, cetăţenii au contat pe schimbări, dar în schimb nu au primit nimic”. Ea a apreciat tăria de caracter a personalului medical implicat în lupta cu COVID-19, în prima linie, curajul şi simţul datoriei. În schimb, ministerul, potrivit ei, nu e alături de ei, medicii au fost lipsiţi de sporuri salariale, a fost anulată îndemnizaţia de 16 mii de lei, dacă nu sunt imunizaţi, şi lipsiţi de 100 de mii de lei urmaşii medicilor în caz de deces.



Deputatul PAS Radu Marian a lăudat activitatea Ministerului Sănătăţii, spunând că în ultimele trei luni s-au adus peste 700 de mii de doze de vaccin, s-a mărit de trei ori numărul de teste efectuate, a fost introdus un certificate digital, care a şi fost recunoscut în UE etc. La capitolul vaccinare, guvernarea s-a confruntat de piedici, pentru că, chiar şi unii colegi din Parlament spuneau că „aceasta promovează moartea”. Deputatul a îndemnat deputaţii din opoziţie să nu promoveze falsuri, să promoveze vaccinarea ca instrument de a scăpa de pandemie.



Deputatul PAS Adrian Băluţel a mulţumit Alei Nemerenco pentru că a venit în Parlament şi a vorbit despre activitatea ministerului. În opinia lui, acum va exista un val estrem de mare de la medici care vor dori rezolvarea problemelor care s-au adunat în sistem. El a încurajat-o în continuare pe ministră să meargă în spitale, deoarece multe din soluţii se găsesc din discuţiile cu medicii. Acesta a îndemnat deputaţii „să discute despre politici, să fie conştienţi că tot ce a fost până acum trebuie să înceteze: corupţia în achiziţii, furturile din spitale, batjocora faţă de medici. În acest sens PAS oferă toată susţinerea ministrei”.



Deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor au înaintată o moţiune simplă împotriva politicilor Ministerului Sănătăţii la 11 noiembrie, acuzând că situaţia din domeniu a scăpat de sub control – preţurile la medicamente au crescut, nu este suficient echipament medical, numărul zilnic al infectărilor cu COVID-19 este în jur de 1.500 de cazuri, iar numărul zilnic de decese a ajuns la 60.