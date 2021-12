Kulminski deschide parantezele demisiei sale: Nu e nicio teorie a conspiraţiei

Fostul vicepremier respinge ideea unor disensiuni pe interiorul echipei guvernamentale în urma negocierilor cu Gazprom şi a prelungirii contractului de livrare a gazului. Kulminski spune că prezenţa sa la discuţiile din Federaţia Rusă este explicată prin faptul că este un negociator profesionist.



Kulminski şi-a dat demisia din funcţia de vicepremier pentru Reintegrare la începutul lunii noiembrie, la scurt timp după anunţul privind prelungirea unui nou contract cu Gazprom pentru o perioadă de 5 ani. Fostul vicepremier spune că plecarea sa din Guvern are la bază motive strict familiale.



„Demisia n-a avut loc doar pentru că s-a născut copilul. Dar eu am demisionat strict din motive personale şi acest lucru nu s-a întâmplat brusc. Demisia mea a fost discutată şi cu prim-ministrul, cu preşedintele ţării şi cu preşedintele Parlamentului în prealabil. N-a fost nicio surpriză pentru cei de la guvernare. Ar fi fost iresponsabil să fac aşa ceva. Totul a fost coordonat. Soţia mea a avut complicaţii după naştere şi eu nu eram alături. Aceste probleme durează şi acum şi eu trebuie să fiu prezent fizic. Funcţia de vicepremier presupune o prezenţă de 24 de ore 7 zile în săptămână. Nu este vorba de vreo teorie conspiraţională”, a spus Kulminski în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Fostul vicepremier recunoaşte că în interiorul Cabinetului de Miniştri există divergenţe de opinii, însă acestea nu i-au influenţat plecarea. Vlad Kuliminski spune că rezultatul negocierilor cu Gazprom este unul bun pentru Republica Moldova, în condiţiile realităţilor de pe piaţa internaţională.



„Prezenţa unor tensiuni într-o echipă este un lucru normal şi sănătos pentru că orice echipă presupune competiţie şi asta înseamnă mişcare şi progres. Au existat opinii diferite pe toate problemele, pentru că Guvernele precedente au ales să amâne toate crizele cu care se confruntau, acest Guvern a preferat să le abordeze. De ce m-am dus eu la negocierile cu Gazprom? Foarte simplu. Pentru că sunt un negociator profesionist, iar relaţia noastră cu Federaţia Rusă nu se referă doar la gazele naturale. Totuşi, negocierile s-au axat strict pe problema gazului şi a preţului. Au fost negocieri foarte dure pentru că pentru Republica Moldova să accepţi un preţ de 1000 de dolari minus 25%, asta înseamnă că noi, preţul din octombrie, l-am fi avut timp de un an de zile”, a mai spus Kulminski.



Kulminski a fost numit în funcţia de vicepremier pentru Reintegrare la data de 6 august. La o lună de la demisia sa, funcţia de şef al Biroului pentru Politici de Reintegrare rămâne vacantă. Anterior, premierul Natalia Gavriliţa anunţa că se duc tratative cu mai multe persoane cu experienţă în domeniu, pentru a numi un nou vicepremier.