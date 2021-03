Ion Chicu: Admit posibilitatea creării unui partid politic

Deşi anterior era împotriva implicării sale în viaţa politică din Republica Moldova, fostul şef al Executivului, Ion Chicu, are acum altă retorică. Ex-premierul spune că este tentat să-şi creeze o formaţiune politică împreună cu unii dintre foştii colegi din Guvern.



„Admit posibilitatea, am mai multe discuţii cu mai mulţi colegi inclusiv din Guvern cu care am avut onoarea să muncesc, primari, reprezentanţii ong-urilor, deja nu mai sunt atât de categoric că nu mă voi implica, dar un plan bine formulat încă nu am”, a spus Ion Chicu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.



Chicu spune că discuţiile cu oamenii în perioada când exercita funcţia de prim-ministru l-au determinat să se gândească la posibilitatea schimbării lucrurilor în ţară, prin crearea unui partid politic şi accederea la putere.



„Analiza evoluţiei lucrurilor în ţară şi opiniile mai multor persoane cu care am interacţionat pe parcursul anului 2020, m-a făcut să mă gândesc la acest lucru. Este la etapa discuţiilor, sunt încă multe necunoscute la care trebuie să găsim răspuns. Finanţarea va fi clară, începând de la cotizaţii şi terminând cu diferite sponsorizări care n-ar trebui să te oblige la nimic”, a spus Ion Chicu.



Ion Chicu spune că deja a fost rezervată la Agenţia Servicii Publice denumirea viitoarei formaţiuni politice.



„Dacă ne vom decide, formaţiunea va avea obiectivul de a consolida societatea, fiindcă de 30 de ani cineva foarte iscusit ne scindează, integrarea europeană şi căderea hotarului de pe Prut prin această metodă, doctrina ar fi de centru-dreapta care ar permite soluţionarea problemelor economice ”, a mai spus Ion Chicu.



Ion Chicu şi-a dat demisia din funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova la data de 23 decembrie 2020, fiind învestit în această funcţie în noiembrie 2019.