Ion Ceban: În Chişinău nu s-au administrat doze de vaccin cu termen depăşit

Potrivit primarului, după şedinţa Curţii de Conturi şi prezentarea raportului în care s-a vorbit despre administrarea vaccinurilor expirate, a dispus verificări, dat fiind că au fost vizate şi trei Asociaţii Medicale Teritoriale din Chişinău.



„Anunţ cu toată responsabilitatea şi fermitatea că în Chişinău nu s-au administrat doze de vaccin cu termen depăşit! Anume noi, în municipiu, am prioritizat procesul de vaccinare: am investit enorm în infrastructura de vaccinare, am investit mult mai mult decât au investit autorităţile centrale şi Ministerul Sănătăţii. 70 puncte de vaccinare au fost organizate, primul şi unicul Centru de vaccinare (centrul municipal), 2 puncte mobile (autobuz şi troleibuz), echipe mobile pentru vaccinare la domiciliu”, a scris primarul pe pagina da de Facebook.



Până acum, în municipiul Chişinău, în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice şi private, au fost imunizate circa 286 de mii de persoane cu prima doză peste 186 de mii cu ambele doze şi mai bine de 7 mii de persoane cu doza booster.



Într-un raport prezentat săptămâna trecută, Curtea de Conturi a anunţat că ar fi fost administrate circa 7 mii de doze de vaccin cu termenul de valabilitate expirat. Ministerul Sănătăţii a infirmat constatările din raport şi a instituit o comisie de anchetă.