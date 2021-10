Experţi, despre criza energetică din R. Moldova: Gaz va fi, dar întrebarea este cât vom achita

Potrivit experţilor în domeniul energetic, în acest an Republica Moldova este avantajată prin diversificarea infrastructurii de gaze, care permite achiziţii şi din alte state. Potrivit specialiştilor, în actuala conjunctură internaţională, creşterea tarifului pentru consumatorii casnici şi cei industriali este inevitabilă.



„Crize energetice au mai fost în şi 2004, 2009, 2019, dar atunci negocierile aveau loc într-o singură direcţie. Acum este bine că negocierile se duc pe mai multe dimensiuni, asta are loc şi datorită faptului că acum avem o infrastructură de gaz care ne permite să purtăm discuţii şi cu România, Polonia. Este clar că gaze naturale vor exista, dar întrebarea se pune cât vom achita?”, a spus expertul în energetică, Ion Muntean în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



„Acum nu se pune problema că nu vom avea gaz. Gaz la Gazprom este şi n-a rămas Gazprom la cele 30 de milioane de metri cubi pentru Republica Moldova, capacitate de tranzit prin Ucraina este. În plus, din 2011 Republica Moldova plăteşte preţul mediu european la gaze. Noi n-am avut reduceri, facilităţi, tratament preferenţial. Noi până acum am achitat un preţ corect, iar faptul că Gazprom acum refuză în ajun de iarnă să livreze anumite volume, ar putea afecta contractele pe termen lung cu Gazprom”, a spus expertul în energetică, Victor Parlicov.



În acelaşi timp, comentatorii politici spun că actuala echipă de negociatori din partea Chişinăului nu face decât să agreeze cu Rusia aspectele tehnice ale viitorului contract, iar o decizie finală va fi luată odată cu implicarea în discuţii a premierului sau a preşedintelui Maia Sandu.



„O întâlnire între oficiali la nivel înalt încă nu s-a produs. Cred că acum se discută condiţiile tehnice, dar partea rusă încă n-a scos toţi aşii din mânecă şi tărăgănează aceste discuţii, prin a nu oferi cantităţile necesare de gaz. Între timp, partea rusă aşteaptă o implicare la nivel înalt, şi în primul rând, este vorba de preşedintele Maia Sandu ”, a spus comentatorul politic, Corneliu Ciurea.



Din data de 14 octombrie Republica Moldova este în stare de alertă la nivel naţional în domeniul energetic, ceea ce însemnă că a început utilizarea păcurii pentru producerea energiei electrice şi termice. De asemenea, autorităţile pregătesc un mecanism de compensare a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali.