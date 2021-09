Expert: „Pe lângă Stoianoglo, una din cele mai mari bătăi de cap pentru actuala guvernare este primarul Ion Ceban”

„Fiind în topul preocupărilor reale ale populaţiei, pandemia şi respectiv vaccinarea obligatorie este unul dintre factorii cu cel mai mare grad de mobilizare a protestelor sociale (a se vedea evenimentele din Franţa). Acest lucru se poate întâmpla cu atât mai mult, dacă situaţia economică a cetăţenilor se va înrăutăţi, iar emigrarea nu va oferi soluţii imediate. Apropo, autorităţile germane de la nivel local (Berlin) se plâng că sporeşte numărul solicitărilor de azil din partea migranţilor moldoveni (altă problemă în ograda guvernării). Având în vedere cele scrise mai sus, mişcarea Primarului Ceban de a subvenţiona testarea medicilor (sub 100 de lei per test) capătă şi mai mult sens. Nu se ştie despre câţi profesori este exact vorba, contează însă faptul că aceştia există şi nu sunt fantasmagorii. Rezultatul efortului lui Ceban de a crea rezistenţă împotriva guvernării prin utilizarea profesorilor nevaccinaţi (care au în spate sindicate) poate fi mai mare decât îşi pot închipui cei de la PAS. Or, Ceban poate deveni o referinţă politică pentru oponenţii vaccinării obligatorii, iar eventualul deranj cu privire la culoarea sa politică va descreşte şi va deveni irelevantă (mai ales dacă politica de vaccinare a guvernării eşuează).