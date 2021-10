Europarlamenari români: România va ajuta Republica Moldova pentru a depăşi criza energetică

Oficialii români au menţionat că Bucureştiul caută soluţii pentru a oferi Republicii Moldova rezerve de păcură şi sunt examinate şi soluţiile tehnice pentru a livra gaze naturale prin intermediul conductei Iaşi-Ungheni-Chişinău.



Potrivit oficialilor de la Bucureşti, România nu va abandona Republica Moldova în plină iarnă, în eventualitatea în care discuţiile cu Gazpromvor intra în impas şi ţara se va confrunta cu o veritabilă criză a gazelor naturale.



„Toată Europa traversează această criză energetică. Este o criză cu foarte multe substraturi, cu interese economice şi politice. Trebuie s-o spunem direct, Rusia a manipulat puternic preţul gazelor punând presiune incredibilă pe toate statele care achiziţionează gaze din această ţară. Cetăţenii trebuie să ştie că în situaţii limită Republica Moldova nu va rămâne singură. România este dispusă, din puţinul pe care-l are, să se împartă cu Republica Moldova ca să trecem împreună peste această iarnă”, a spus europarlamentarul român, Eugen Tomac, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Potrivit europarlamentarilor români, este examinat atât scenariul oferirii de către România a unor cantităţi importante de păcură, cât şi scenariul alimentării cu gaze naturale a Republicii Moldova prin intermediul Gazoductului Iaşi-Ungheni-Chişinău, devenit complet funcţionat acum 2 săptămâni.



„Am avut discuţii cu ministrul energiei de la Bucureşti, Virgil Popescu, pentru ca România să sprijine în mod direct Republica Moldova, în contextul negocierilor dure care se duc acum cu zona estică. În cazul în care discuţiile vor trena, România să poată ajuta cu alimentare cu gaze Republica Moldova prin Gazoductul Iaşi-Chişinău. Şi de asemenea, ajutor cu alimentare cu păcură. Am vorbit şi cu investitori din România care datorită noii guvernări de la Chişinău, vor să treacă Prutul”, a spus europarlamentarul român, Rareş Bogdan.



Comisia pentru Situaţii Excepţionale a instituit acum 2 zile stare de alertă în domeniul energetic. Decizia a fost luată ca urmare a situaţiei complicate legate de procesul de negociere a unui nou contract de achiziţie a gazului cu concernul rus Gazprom. Pentru luna octombrie a fost agreat un contract provizoriu în baza căruia achităm 790 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale.