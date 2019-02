Dodon, despre locuitorii din Transnistria care au ieşit masiv la vot: „Sheriff dă indicaţii să vină transnistrenii să voteze pentru PDM”

„Primesc multiple semnale de încălcări, în special pe filiera transnistreană. Vedeţi că avem o participate mult mai activă decât de obicei. La această oră sunt peste 10.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot din Transnsitria care au participat. Nu a fost aşa prezenţă niciodată. Vedem că este utilizat resursul administrativ din partea stângă a Nistrului şi, probabil, cel care fac business împreună în partea stângă şi dreaptă s-au înţeles şi încearcă să influenţeze votul. Eu ieri am spus foarte clar că am informaţii că Sheriff dă indicaţii să vină transnistrenii să voteze pentru PDM. Am informaţii că oamenii sunt împotrivă să facă această alegere şi poate fi şi rezultatul invers”, a declarat Igor Dodon după ce şi-a exprimat dreptul de vot.

Preşedinele a mai adăugat că observatorii OSCE şi CSI sunt acum la acele secţii de votare şi se clarifică privind situaţia creată.

Amintim că mass-media de la Chişinău a publicat mai multe imagini foto şi video, unde sute de locuitori ai Transnistriei sunt aduşi cu autocarele la secţiile de votare deschise pentru regiunea transnistreană pentru a-şi exercita dreptul la vot.

PDM a sesizat Comisia Electorală Centrală şi a comunicat că, de fapt, Socialiştii sunt cei care oferă bani alegătorilor din Transnistria ca aceştia să iasă la vot şi să voteze pentru PSRM.

Pe de altă parte, din informaţiile publicate de presă, alegătorii respectivi ar fi îndemnaţi să voteze pentru PDM, iar ProTV Chişinău a scris că unul dintre alegători a declarat că a fost îndemnat să voteze pentru Partidul Şor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: