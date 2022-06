Deputat PAS: Protestul de duminică a avut scopul de a destabiliza situaţia în preajma summit-ului Uniunii Europene

În acelaşi timp, opoziţia extraparlamentară cere instituţiilor statului să investigheze modul în care a fost finanţat protestul de duminică.



Reprezentanţii guvernării spun că prin intermediul protestului de duminică, unele formaţiuni politice şi-au exprimat dezacordul faţă de decizia autorităţilor de a apropia ţara de Uniunea Europeană. Potrivit deputatului PAS, Virgiliu Pîslariuc, Partidul Şor a încercat să se camufleze prin intermediul mişcării „O viaţă nouă” pentru a nu da socoteală în faţa legii pentru banii cheltuiţi la organizarea protestului.



„Protestul hibrid de duminică este legat de evenimentele care au loc la Bruxelles, ce vizează statutul ţării noastre de candidat la aderare. Ceea ce se întâmplă acum este o încercare de destabilizare, dar şi de a mai arăta că parcursul pe care l-a luat statul nostru nu este pe placul unor actori politici. Ei au încercat să evite directa asociere cu Partidul Şor, fiindcă în mod normal Partidul Şor trebuie să declare toate aceste cheltuieli”, a spus deputatul PAS, Virgiliu Pîslariuc, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



„În urma evenimentelor de duminică am înţeles că s-au cheltuit foarte mulţi bani pentru organizarea protestului şi am mai înţeles că actuala guvernare nu este chiar atât de autoritară după cum este prezentată. Pe timpul lui Plahotniuc, dacă cineva ar fi încercat să angajeze atât de multe autobuze şi microbuze, n-ar fi reuşit. Asta înseamnă că atât administraţia centrală, cât şi cele de nivel raional n-au intervenit. S-au cheltuit bani enormi pentru organizarea unui astfel de eveniment, iar atunci când protestele sunt organizate pe bani, apare întrebarea, cine este beneficiarul? Şi este clar că doar Şor este atât de generos la bani”, a spus comentatorul politic Anatol Ţăranu.



În acelaşi timp, reprezentanţii opoziţiei extraparlamentare spun că Partidul Şor a încercat prin intermediul unui miting pretins apolitic să atragă cât mai mulţi participanţi. Reprezentanţii Platformei DA cer autorităţilor să investigheze modul în care au fost aduşi oamenii la protest şi să verifice dacă aceştia au fost mituiţi sau nu.



„Ei au dorit să mintă cetăţenii, ca oamenii care sunt supăraţi pe actuala guvernare din cauza preţurilor foarte mari să fie ademeniţi la protestul lor, ca să arate că sunt foarte mulţi şi au mai venit şi cu ideea unui concert. Eu am calculat doar costurile concertului, uitându-mă pe internet care este preţul fiecărui interpret. Kirkorov – 2 milioane de lei, Egor Kreed – un milion de lei. Şi asta e doar preţul interpreţilor. Scena pe care voiau s-o instaleze e 20 de mii de euro. Iar cât priveşte transportul, pentru mine este straniu că nu s-a încercat să se investigheze cine a contractat microbuzele şi autobuzele, cum au fost aduşi oamenii? Sper că FISC, CNA şi SIS va investiga cum a fost finanţat acest protest”, a spus ex-deputatul Platformei DA, Liviu Vovc.



Potrivit organizatorilor, la protestul de duminică din PMAN au participat 40 de mii de oameni. La finalul protestului a fost adoptată o rezoluţie prin care „este atrasă atenţia întregii ţări, dar şi comunităţii internaţionale asupra situaţiei critice în care a ajuns Republica Moldova”. Potrivit organizatorilor, obiectivul mişcării „O viaţă nouă” este de a determina PAS să renunţe la putere şi să fie organizate alegeri parlamentare anticipate.