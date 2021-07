„Cu ce am greşit?”. Andrei Năstase, supărat că Platforma DA a obţinut mult mai puţine voturi decât PAS VIDEO

Andrei Năstase s-a declarat nedumerit că Platforma DA a putut lua atât de puţine voturi în condiţiile în care, anterior, la Truşeni, atât la locale, cât şi parlamentarele din 2019, Platforma DA ar fi avut o susţinere mult mai mare din partea locuitorilor din Truşeni.

Mai mult, Năstase nu-şi poate explica de ce oamenii din Truşeni nu au votat Platforma DA, deşi, în ultimii ani, partidul ar fi iniţiat proiecte serioase în localitate.





„Pentru această localitate, noi am făcut foarte multe proiecte (...). 250 milioane de lei, asta am încercat să aducem pentru Truşeni şi asta urmează să se întâmple. Este bine? PAS a luat acolo 1.000 de voturi, Platforma DA - 93 de voturi. Cu ce am greşit? Cu nimic. Marele nostru păcat este că nu avem bani să dăm la presă, nu avem televiziunile noastre, nu avem valuri. S-ar putea cineva să se supere pe mine, dar te doare, domnule. Tu munceşti, tu faci aşa încât toate primăriile, fără niciun fel de culoare politică, să primească bani, în mod natural, normal, iar oamenii votează altceva”, a adăugat Năstase.