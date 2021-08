Aureliu Ciocoi: Fondul de rezervă al Guvernului este aproape pe zero

Aureliu Ciocoi a antenţionat membrii noului Executiv că situaţia financiară pe care o moştenesc este una precară.



„Fondul de rezervă al Guvernului este golit. E pe zero, practic. Este necesar de a suplimenta fondul de rezervă cu o sumă corespunzătoare, ca să poată rezista până la sfârşitul anului curent, să poată face plăţile necesare, inclusiv, când e vorba de pagubele provocate de ploi, grindină. Şi Fondul de Intervenţii este gol, după ce s-au achitat bani pentru cei care au avut de suferit în urma calamităţilor naturale, dar şi plăţi pentru medicii care au activat în perioada pandemică”, a spus Aureliu Ciocoi, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



În acelaşi timp, Ciocoi o contravice pe Natalia Gavriliţa care menţiona că un Guvern creat din 13 ministere, şi nu 9 aşa cum era până acum, nu va necesita cheltuieli suplimentare.



„Funcţia de vicepremier pentru Digitalizare n-a existat niciodată în Republica Moldova şi are nevoie de aparat administrativ ca să funcţioneze. E nevoie de cel puţin 10 funcţionari publici, care ar urma să asiste cabinetul vicepremierului. Iată aici avem deja cheltuieli suplimentare, comparativ cu costurile unui Guvern creat din 9 miniştri”, a mai spus Ciocoi.



În ultima sa zi de mandat, Ciocoi a avut doar cuvinte de laudă pentru membrii cabinetului Gavriliţa, în special, pentru Nicu Popescu, succesorul său la şefia Ministerului de Externe.



„Am toată încredere în el, este un bun profesionist, un bun cunoscător al relaţiilor internaţionale şi are o reţea extinsă de parteneri şi cunoscuţi în capitalele europene, ceea ce este un lucru foarte bun pentru Republica Moldova”, a mai spus Ciocoi.



Aureliu Ciocoi spune că nu va rămâne fără job după învestirea noului Executiv, ci va reveni la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi va deţine funcţia de ambasador cu misiuni speciale.