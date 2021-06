AUR Moldova acuză SIS-ul că ar încerca să scoată partidul din cursa electorală. Reacţia SIS

Valeriu Munteanu, candidat pe listele AUR, a precizat că aşteaptă explicaţii clare de la SIS cine i-a dat indicaţii de a scoate Alianţa pentru Unirea Românilor din cursa electorală şi de ce se teme Serviciul Informaţii şi Securitate. Unirea cu România pentru care militează Alianţa pentru Unirea Românilor este constituţiională. AUR respectă legislaţia Republicii Moldova, nu a încălcat-o niciodată, nu are consultanţi din străinătate şi nici nu are finanţare din exterior.



Vlad Bileţchi, liderul AUR de la Chişinău, cere şefei statului, Maia Sandu, să se implice în soluţionarea problemei respective, întrucât SIS-ul este în subordinea instituţiei prezidenţiale. „Dacă trebuie să fim în Parlament sau nu, vor decide cetăţenii Republicii Moldova, care, peste 30 la sută dintre ei se pronunţă pentru unirea cu România”, a subliniat liderul AUR de la Chişinău.



Potrivit membrilor formaţiunii, faptul că AUR nu este subordonat unei structuri mafiote din Republica Moldova a panicat sistemul, care la momentul de faţă ştie că AUR se află deja peste pragul electoral şi are o creştere medie de 1% pe săptămână.

Reacţia SIS

În contextul declaraţiilor apărute în spaţiul public cu privire la pretinsele informaţii despre anumite partide şi candidaţi înscrişi în cursa scrutinului parlamentar, Serviciul de Informaţii şi Securitate comunică următoarele:

SIS dezavuează şi dezminte aceste informaţii şi reconfirmă poziţia de respectare univocă a legislaţiei naţionale şi prioritizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Totodată, în calitate de instituţie cu atribuţii în domeniul asigurării securităţii naţionale, Serviciul are în vizor evenimentele cu potenţial de a genera riscuri la adresa securităţii, produsul analitic fiind remis beneficiarilor legali pentru a lua decizii în consecinţă.

În pofida oricăror insinuări, menţionăm că SIS nu monitorizează partidele politice, dar corectitudinea acţiunilor acestora în scopul identificării şi excluderii oricărei imixtiuni şi influenţe externe asupra proceselor democratice din Republica Moldova.

Mai mult ca atât, acţiunile SIS nu se realizează în baza unor indicaţii, ci în baza cadrului legislativ care reglementeaza activitatea serviciului special.

Instituţia, în repetate rânduri, a făcut declaraţii în cadrul cărora şi-a reafirmat hotărârea de a-şi menţine echidistanţa şi neutralitatea în activitatea de zi cu zi şi va rămâne concentrată pe îndeplinirea misiunilor în vederea asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova.

Serviciul de Informaţii şi Securitate îşi reiterează apelul de a nu fi atras în zona disputelor cu substrat politic şi îşi menţine poziţia de a nu comenta declaraţiile actorilor politici, în special în plină campanie electorală.