Anatol Ţăranu: Chişinăul nu a folosit bine factorul transnistrean în negocierea cu Gazprom

Chiar dacă suntem într-o insuficienţă mare de informaţii, ceea ce nu ne permite să tragem o concluzie destul de tranşantă în această privinţă”, a declarat Anatol Ţăranu, ex-ambasador al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în cadrul dezbaterii publice cu tema: „Securitatea energetică a Uniunii Europene şi a Republicii Moldova: lecţii reciproce”.



„Vreau să vă spun că factorul transnistrean pentru Rusia este extrem de important şi este puţin probabil că noi am fi rămas fără contract de gaze. Dacă am fi avut puţină răbdare şi mai multă ingeniozitate, cred că preţul putea fi mai scăzut în privinţa gazelor pe care astăzi le primim din Federaţia Rusă – în caz dacă am fi jucat până la capăt şi cu mai multă iscusinţă factorul transnistrean”, a menţionat Anatol Ţăranu.



Cu referire la contextul geopolitic regional, Anatol Ţăranu a subliniat componenta geopolitică a gazoductului Nord Stream 2: „Gazoductul Nord Stream a fost gândit ca o armă geopolitică împotriva Ucrainei”. Expertul nu a negat componenta economică a acestui proiect, dar „componenta geopolitică a acestui proiect este una bine pronunţată”, a menţionat Anatol Ţăranu. „Rusia are probleme cu Ucraina şi pentru a o aduce în supuşenie trebuie să facă tot posibilul ca să limiteze la minimum tranzitarea gazelor prin Ucraina, ceea ce, de fapt, îi reuşeşte. Dacă fluxurile principale de gaze, care merg din Federaţia Rusă în Europa, trec prin Ucraina, asta volens nolens ridică valoarea Ucrainei în jocul geopolitic european. Componenta economică a acestui tranzit este destul de importantă pentru Ucraina – acolo sunt bani serioşi pe care bugetul Ucrainei îi primeşte datorită acestui tranzit”, a menţionat Anatol Ţaranu.



Prin tranzitul gazului rusesc pe teritoriul ucrainean, „Rusia ar fi fost dependentă de Ucraina”. „Toate aceste lucruri luate împreună fac ca Rusia să evite teritoriul Ucrainei şi să impună inclusiv ţările europene să renunţe la această cale. Aici este foarte interesant cazul Ungariei, care a renunţat la tranzitul prin Ucraina. În aşa fel, a lovit în solidaritatea europeană şi a primit un preţ pentru gaz foarte convenabil din partea Rusiei”, a menţionat expertul. Acesta este unul dintre exemplele în care Rusia a folosit arma gazelor pentru a-şi realiza interesele „şi pentru a scinda inclusiv comunitatea europeană”. Anatol Ţăranu a specificat: „Astăzi pentru ruşi este foarte important ca Nord Streamul să înceapă să funcţioneze. Acolo sunt probleme de ordin tehnic, care trebuie să fie aplanate de către Germania, în primul rând, dar în ultimă instanţă ruşii încearcă prin declanşarea acestei crize de gaze să urgenteze intrarea în funcţiune a acestei conducte de gaze extrem de importante pentru dânşii”.



În opinia lui Anatol Ţăranu, Uniunea Europeană a acordat o atenţie deosebită Republicii Moldova, înţelegând că eşecul Chişinăului în raport cu Federaţia Rusă „ar fi inclusiv şi un precedent foarte neplăcut pentru relaţia Rusiei cu UE per ansamblu. De aici şi această solidaritate care a fost manifestată de către Bruxelles, de către UE per ansamblu, în raport cu Republica Moldova”.



Dezbaterea publică la tema „Securitatea energetică a Uniunii Europene şi a Republicii Moldova: lecţii reciproce”, este ediţia a 212-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, realizat de Agenţia de presă IPN cu susţinerea Fundaţiei germane „Hanns Seidel”.