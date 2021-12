Ambasadorul R. Moldova în România: La Chişinău şi Bucureşti există unitate de viziune

Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, spune că prin prezenţa unei guvernări stabile, proeuropene la Chişinău, Republica Moldova are şansa unică de a se apropia de Uniunea Europeană, iar România rămâne cel mai important avocat al Chişinăului la Bruxelles.



„De această dată avem o majoritate proeuropeană şi proromânească la Chişinău, foarte stabilă, care ştie ce-şi doreşte, are viziune, voinţă şi este deschisă către un dialog diversificat cu România. Acelaşi lucru l-am sesizat şi la Bucureşti. Am sesizat o deschidere fără precedent în relaţia cu Republica Moldova. Toate forţele politice, fie că se află la guvernare sau opoziţie, doresc să ne ajute să avansăm pe calea integrării europene, prin realizarea unor proiecte concrete economice, de infrastructură, proiecte culturale. Există unitate de viziune şi acest lucru îmi va facilita munca la Bucureşti”, a spus Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”de la TVR Moldova.



Ambasadorul spune că prioritatea mandatului său este să pună în aplicare prevederile Foii de Parcurs privind cooperarea moldo-română, semnată la 23 noiembrie, la Bucureşti. Documentul prevede agrearea unui nou Acord privind asistenţa financiară nerambursabilă destinată Republicii Moldova, proiecte de infrastructură, printre care, construcţia podului rutier Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova), consolidarea podului rutier Galaţi-Giurgiuleşti, reabilitarea podului feroviar Galaţi-Giurgiuleşti, dar şi cooperare în domeniul securităţii energetice.



„România doreşte să ne ajute să ne integrăm cât mai rapid în Uniunea Europeană, să avansăm pe calea reformelor, să avansăm în construirea unui stat de drept funcţional. Doreşte să ne ajute să creăm un spaţiu economic comun cu România şi, implicit, cu Uniunea Europeană, pentru că înţelege că astfel poate contribui la stabilitatea politică, economică a Republicii Moldova, la prosperitatea cetăţenilor. Este un mare noroc că avem un stat aliat cum este România, care nu condiţionează ajutorul de ambiţii politice. Priorităţile mandatului meu sunt trasate foarte clar în Foaia de Parcurs care a fost semnată la Bucureşti. Este important să dinamizăm procesele birocratice, ca acele proiecte stabilite în Foaia de Parcurs să prindă contur cât mai curând posibil”, a mai spus ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România.



Victor Chirilă a fost votat de către Guvern în funcţia de ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti, la 3 noiembrie. Chirilă îşi va începe oficial mandatul din data prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui României. Victor Chirilă a exercitat anterior funcţia de director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă.