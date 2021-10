Adrian Candu şi Vladimir Cebotari s-au retras din funcţiile ocupate în Pro Moldova

Potrivit unui comunicat de presă al Pro Moldova, Boris Foca este membru al partidului încă de la fondarea acestuia, are 39 de ani, este lector universitar, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Moldova-China. Are o bogată experienţă de manager atât în afaceri, cât şi în sectorul asociativ.



În aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat o nouă componenţă a Biroului permanent şi s-a decis instituirea funcţiei de secretar general executiv, alegându-l pe Igor Melnic în această funcţie.



În comunicat se menţionează că, potrivit statutului formaţiunii, conducerea partidului urmează să fie aleasă la următorul Congres al Partidului Pro Moldova. Organul de conducere între două congrese este Consiliul Naţional Politic.



Partidul Politic Pro Moldova şi-a început activitatea în iunie 2020, în baza unui grup de deputaţi democraţi, conduşi de Andrian Candu.



După alegerile parlamentare anticipate din luna iulie a acestui an, mai mulţi lideri de partide au părăsit şefia formaţiunilor. Este vorba despre liderul Platformei DA, Andrei Năstase, preşedintele Partidului Democrat, Pavel Filip, liderul Partidului Socialiştilor Igor Dodon, preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.