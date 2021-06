Şapte ani de la semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova - UE

Şefa statului a menţionat că în aceşti ani, UE a devenit partenerul comercial principal al Republicii Moldova, spre piaţa europeană mergând în prezent circa 67% din exporturile moldoveneşti.

„Au fost modificate legi, iar UE, prin programele sale, a oferit expertiză şi pârghii pentru a face produsele noastre mai competitive, şi a sprijinit dezvoltarea şi consolidarea IMM-urilor. Odată cu aceasta, au fost create locuri de muncă în diverse sectoare - de la agricultură până la IT şi energie regenerabilă. Uniunea Europeană şi statele sale membre ne-au fost şi continuă să ne fie, generos şi solidar, alături”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.



Într-un comunicat de presă, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a amintit că Acordul de Asociere reprezintă un cadru juridic stabilit pentru avansarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE în toate sectoarele de interes. Acordul include crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA), care are obiectivul de a stimula integrarea economică şi asocierea politică dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.



Potrivit Ministerului, după 7 ani de implementare a Acordului a fost constatată o creştere a numărului companiilor exportatoare în UE, acestea reprezentând peste 70 la sută din numărul total de companii exportatoare pe piaţa comunitară.



Ministerul mai precizează că UE a sprijinit, în perioada de referinţă, prin intermediul Iniţiativei EU4Business în Moldova, 19 531 de IMM-uri, ceea ce a generat un venit suplimentar de 345 milioane de euro şi a creat 21 930 de noi locuri de muncă, cifra de afaceri a acestora majorându-se cu 14,9%, iar drept rezultat, exporturile au crescut cu 3%. „O realizare importantă în această perioadă a vizat dezvoltarea industriei IT din Republica Moldova prin crearea şi asigurarea funcţionalităţii Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, precum şi crearea primului Parc pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT Park”, care a contribuit la înregistrarea a 700 de companii/rezidenţi. Aceste companii generează 12 000 locuri de muncă, cu o cifră anuală de circa 5 miliarde lei”, remarcă ministerul.



Ministerul, împreună cu instituţiile responsabile, spun că vor continua să contribuie la consolidarea dialogului strategic şi a parteneriatului cu UE, iar măsurile planificate de MEI, în acest sens, sunt orientate la momentul actual către negocierea şi semnarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (AECA), implementarea tuturor măsurilor pentru obţinerea dreptului de export a produselor de origine animală (carne de pasăre şi ouă), adoptarea şi punerea în aplicare a prevederilor noului Cod vamal al Republicii Moldova.



Acordul de Asociere a fost semnat la 27 iunie 2014 şi ratificat în plenul Legislativului de la Chişinău pe 2 iulie 2014. Parlamentul European a ratificat Acordul în cadrul şedinţei plenare din 13 noiembrie 2014.