Salariul mediu lunar brut în septembrie, în R. Moldova, a constituit 7.991 de lei

Potrivit BNS, două treimi din totalul salariaţilor (66,7%) au avut un salariu situat sub media pe ţară (7991,3 lei). Aproape fiecare al doilea salariat (47,3%) a avut un salariu mai mic de şase mii de lei, 31,5% din salariaţi – au avut salarii cuprinse între 6 şi 10 mii de lei, iar 21,2% din totalul salariaţilor au avut salarii de peste 10 mii de lei.



Repartizarea pe activităţi economice relevă o concentrare a angajaţilor cu „salarii mici” în mai multe domenii. Este vorba despre activităţile de cazare şi alimentaţie publică, unde aproximativ fiecare a doua persoană are un salariu mai mic de patru mii de lei, iar fiecare a treia – are un salariu cuprins între 4 şi 6 mii de lei.



În domeniul serviciilor administrative şi activităţi de servicii suport, 42,2% din totalul salariaţilor au un salariu mai mic de 4 mii de lei, iar 27,2% – au salariul cuprins între 4 şi 6 mii de lei. În agricultură, silvicultură şi pescuit, 39,6% din totalul salariaţilor au un salariu mai mic de 4 mii de lei, iar 33,3% – au salariul cuprins între 4 şi 6 mii de lei.



La polul opus, în grupa „salariilor mari”, se află salariaţii din domeniile informaţii şi comunicaţii, unde 87,7% din salariaţi au salarii mai mari de 6 mii de lei, din care aproximativ 62% au salariul mai mare de 10 mii de lei. În activităţi financiare şi de asigurări, 87,7% din salariaţi au salarii mai mari de 6 mii de lei, din care 49,6% au salarii mai mari de 10 mii de lei. În administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii, 75,7% din salariaţi au salarii mai mari de 6 mii de lei, din care 30,2% au salariul mai mare de 10 mii de lei.