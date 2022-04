Octavian Armaşu: Creditarea populaţiei R. Moldova a atestat o creştere foarte rapidă

Ba mai mult, acest lucru este confirmat şi de petiţiile şi plângerile cetăţenilor.



„Nu avem, deocamdată, o statistică pe ţară şi de altfel este destul de complicat de măsurat acest indice. Dar este mai important ca autorităţile să intervină în acest proces şi să prevină supra îndatorarea. Astfel, Banca Naţională, împreună cu CNPF, a elaborat regulamente de creditare responsabilă, creditare prudentă prin care vor fi implementaţi anumiţi indicatori macro prudenţiali care vin să limiteze supra îndatorarea cetăţenilor. Cred că implementarea acestor regulamente vine în mare măsură să rezolve această problemă de supra îndatorare a cetăţenilor”, a declarat guvernatorul într-un interviu cumulativ pentru presă.



Octavian Armaşu a menţionat că Banca Naţională a întreprins măsuri ca să susţină economia în perioada pandemiei, când cererea agregată era foarte mică şi când consumul populaţiei a scăzut dramatic. Atunci BNM a venit cu relaxarea politicilor monetare. „Noi am redus rata de baza la un minim istoric. Am diminuat rezervele obligatorii astfel punând la dispoziţia băncilor lichidităţi suplimentare ca acestea să poată să susţină prin credite economia reală, dar şi Guvernul prin procurare de valori mobiliare de stat, astfel finanţând cheltuielile bugetare. Şi asta a funcţionat”, explică guvernatorul.



În a doua jumătate a anului 2021, economia a început să se refacă. Recuperarea a pornit cu un ritm foarte rapid, practic, mai rapid decât trebuia, spune şeful BNM. De aceea, Banca Naţională începând cu luna iunie a iniţiat implementarea unei politici mai restrictive. Pas cu pas a fost restricţionată politica monetară, astfel ca să răspundă la acele şocuri inflaţioniste care au venit pe piaţă. Şi aceste şocuri au venit în primul rând de la majorarea preţurilor la produsele alimentare la nivel internaţional, dar şi de la majorarea preţurilor la petrol şi produse din sectorul energetic. Aceste două elemente au venit în Republica Moldova cu un val de scumpiri, respectiv, fiind practic o inflaţie importată.



„Noi am majorat rata de bază, am majorat şi rata rezervelor obligatorie, astfel ca să oprim propagarea inflaţiei în lanţ în economie urmare a şocurilor pe care le avem de la importuri. Totodată, prin înăsprirea politicii monetare, BNM doreşte să asigure o stabilitate financiară mai mare. Pe de o parte, descurajând creditarea, în primul rând, cea de consum, dar şi în general procesul de creditare, pentru a reduce cererea agregată. Şi, totodată, majorând ratele la depozite. Deci, prin politica noastă monetară, încurajăm băncile să majoreze ratele la depozite ca oamenii să economisească mai mulţi bani. Noi deja vedem efectele. Vedem că ratele la credite au crescut. Cresc şi ratele la depozite şi noi ne-am dori ca băncile să continue acest trend, să mai majoreze ratele la depozite”, susţine guvernatorul.